Insécurité à Kindia : des bandits tirent sur un jeune à Condetta 3 et emportent son argent

L’insécurité à atteint son paroxysme à Kindia. Dans la nuit du samedi à dimanche 9 octobre 2022, un jeune gérant d’un kiosque Orange Money a été attaqué par des bandits armés au quartier Condetta 3, dans la commune urbaine de Kindia. Ces bandits venus sur moto ont tiré sur Alpha Oumar Barry avant d’emporter une somme de 5 millions de francs guinéens et ses téléphones.

C’est aux environs de 21 heures que ces bandits armés se sont attaqués à ce jeune qui rentrait paisiblement chez lui. Ils l’ont tiré de balles réelles avant d’emporter son argent et certains de ses objets. »Je suis resté dans mon Kiosque jusqu’à 20h 50mn maintenant j’ai quitté là-bas avec mon ami sur la moto. Arrivés au niveau du pont de Condetta 3, des jeunes qui sont sur une moto sont venus nous cogner et nous sommes tombés. Je me suis levé pour prendre la moto, directement, l’autre m’a dit de lui donner le sac mais j’ai vu qu’il a couvert son visage, je lui ai dis de se reculer un peu pour me permettre de tirer mon sac, je suis tombé et il a tiré sur moi deux fois et ils ont pris le sac avec une somme de 5 millions de francs guinéens et mes téléphones », expliqué Alpha Oumar Barry.

Touché par balle au niveau de son pied, Alpha Oumar Barry a été transporté d’urgence à l’hôpital régional de Kindia par les jeunes qui étaient aux alentours du drame. Dr Alpha Oumar Kaba revient sur les circonstances dans lesquelles, la victime a été reçu. »On a reçu le malade dans un état un peu satisfaisant, il saignait beaucoup avec une large plaie au niveau de sa jambe droite et de la cuisse droite en même temps. Il y avait une porte de la rentrée de la balle et une porte de sortie. On a passé maintenant parage de la plaie c’est à dire arrêté l’hémorragie et faire le pansement de la plaie, on a fait les soins, administré les produits et on a mis le malade en observation. Il y a un espoir, il va s’en sortir », explique-t-il.

L’insécurité devient de plus en plus inquiétante dans la cité des agrumes. A l’espace de trois jours, trois attaques à main armée ont été enregistrés. Pour l’heure, les citoyens vivent avec la peur au ventre.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10