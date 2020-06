Insécurité à Kindia : plus de 70 millions emportés par des bandits armés

L’insécurité a atteint son paroxysme à Kindia. Chaque jour, des bandits lourdement armés opèrent au centre-ville et ses environs. Ce week-end, c’est une boutique d’Orange money qui en a fait les frais. Des hommes encagoulés ont emporté plus de 70 millions de francs guinéens.

L’acte s’est déroulé le samedi 20 juin dernier aux environs de 22 heures au carrefour Yéolé dans la commune urbaine. D’après nos sources, les bandits ont emporté plus de 70 millions de nos francs.

« C’était aux environs de 22 heures, j’étais assis dans la boutique, un homme est venu me demander s’il y a retrait, je lui ai dit oui. Il m’a dit attend je vais informer mes amis. Il est sorti, à son retour dès qu’il a ouvert la porte, il a mis une cagoule accompagné de deux autres. J’ai commencé à crier, c’est ainsi qu’un d’entre eux m’a pointé son arme en me disant si tu cries, je te tue. L’autre a dit c’est toi qui fais, s’il crie maintenant tue-le. Comme ils étaient trois, deux peulhs et un soussou, les deux sont partis fouiller le comptoir et ils ont pris tout notre argent. Ce que j’avais compté, c’était 70 millions mais il y avait d’autres liquidités dont j’ignore le montant. Ils ont tout emporté plus 15 téléphones Android. Nous n’avons rien à dire si ce n’est de demander aux autorités de nous aider. Chaque jour les citoyens sont soit tués ou volés. Elles doivent nous aider à mettre fin à ces attaques nocturnes », lance la victime, Dardaye Diallo.

Pour rappel, la semaine dernière, un coupeur de route a été tué lors d’une opération par le chauffeur aidé de ses passagers. Malgré les appels incessants des victimes, les attaques à mains armées sont devenues fréquentes en cette période de crise sanitaire à Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10