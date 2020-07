Insécurité à Kindia : un étudiant blessé par balle à Foulayah

Un étudiant de l’université de Kindia a été blessé par balle dans la nuit de jeudi à vendredi par des bandits armés dans le district de Foulayah. Selon nos informations, c’est aux environs de 3 heures du matin que la victime du nom d’Alhassane Conté, étudiant en licence 3 philosophie a été attaqué par trois bandits armés.

Interrogé sur son lit de malade à l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia, la victime explique : “dans les bandes 3 heures, je n’arrivais pas à dormir, je suis sorti au dehors pour prendre de l’air, c’est ainsi que trois inconnus sont venus sur la moto comme la maison n’était pas fermée, ils ont voulu offenser la maison, parmi eux j’ai cru connaître un, j’ai dis Fodé. Les deux hommes se sont levés et un a fait semblant d’uriner, il s’est tourné et a tiré deux coups de feu. C’est là-bas que j’ai reçu une balle, j’ai crié et ils sont partis.”, explique -t-il

Transporté d’urgence à l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia, Alhassane Conté a bénéficié des soins primaires.

Selon Mamadou Siradio Barry, médecin chef en service de la chirurgie, la vie de la victime n’est pas en danger.

“Aux environs de 4 heures du matin qu’on m’a informé du cas de ce étudiant qui serait blessé par balle. A la réception, il avait une plaie de l’hémithorax droite à deux centimètres environs du sein droit. Il était hémorragique aussi. Donc nous l’avons pris au bloc, on a fait le parage chirurgicale. Pour le moment sont état est stable et il est sur surveillance rapprochée”, dit Dr Mamadou Siradio Barry.

Informée de ce drame, les responsables de l’Université de Kindia se sont rendus à l’hôpital pour une prise en charge.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10