Insécurité à Kindia : un jeune tué par un de ses amis à l’aide d’un couteau

Un jeune du nom de N’Famara Sylla a trouvé la mort dans la nuit de lundi 21 mars 2022 après avoir été poignardé par l’un de ses amis au quartier Wondy, dans la commune urbaine de Kindia. Pour l’heure, nous ignorons les causes réelles du décès de N’Famara Sylla puisque deux versions différentes sont expliquées sur la cause de la mort de ce jeune résident au quartier Gare.

Selon la première version, c’est aux environs de 21 heures que ce jeune élève a été poignardé pendant qu’il tentait de récupérer le téléphone d’une fille dans la main de l’un de ses amis. N’Famoussa Cissé.

« C’est une fille qui est venue auprès de nous, elle nous a demandé de l’aider parce que quelqu’un lui a retiré son téléphone. Nous sommes allés pour lui demander qu’est-ce qui se passe ? Dès que nous sommes allés, nous l’avons demandé si c’est sa copine. Il nous a demandé aussi qu’est-ce qui ne va pas. On lui a dit non, c’est notre voisine. Donc, nous voulons savoir ce qui se passe. C’est ainsi qu’il a fait sortir le couteau. Il voulait me poignarder sur la main, je me suis écarté et il m’a blessé au niveau du bras. Dès que j’ai vu le sang, j’ai couru pour l’hôpital. Je ne sais pas comment il a tué N’Famara car je n’étais plus là-bas. Je ne connais pas le jeune qui nous a poignardé mais la victime si », a expliqué N’Famoussa Cissé.

La seconde version parle d’une altercation entre jeunes qui aurait coûté la vie à ce jeune au moment d’une soirée dansante à l’école primaire de Wondy.

« Le cas de décès selon les parents, N’Famara Sylla et ses amis étaient partis au quartier Wondy pour une cérémonie de show de la rue et au cours de cette cérémonie, il parait qu’il y a eu altercation entre lui et l’un de ses amis inconnus. Donc, son ami aurait pris un couteau et l’a poignardé au niveau de l’hémothorax droite. Vu l’incident critique, ses autres amis aussi ont intervenu et ceux-ci aussi notamment deux personnes ont blessé au niveau du crâne et de multiples plaies superficielles au niveau de deux membres supérieurs et inférieurs », a indiqué Docteur Mory Kaba du service des urgences de l’hôpital régional de Kindia.

Après la mort de N’Famara Sylla, les citoyens de la Gare ont voulu s’en prendre au domicile privé du présumé coupable dont la mère reste pour le moment introuvable.

« L’acte s’est passé à l’école primaire Wondy. Il a poignardé un enfant de la gare. Donc, les gens de la gare sont venus pour se venger. Nous avons pu les calmer. A présent, la situation est au niveau de la sécurité pour retrouver le présumé coupable et sa mère qui sont en fuite », a admis Aly Tostao Camara.

Le 5 mars dernier, une étudiante a été tuée après avoir été poignardée au quartier Yéolé.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

+224 623 08 09 10