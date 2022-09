Insécurité à Mamou : les chauffeurs interdits de conduire à partir de 18h (syndicat)

Suite aux nombreuses attaques à main armée enregistrées dans la ville de Mamou et ses environs, le syndicat des transporteurs de la préfecture de Mamou ne reste pas sans prendre des décisions. Un des responsables de cette structure a confié à notre correspondant basé dans la région, que des mesures sont annoncées. Il s’agit de l’interdiction aux chaffeurs de quitter la ville de Mamou à partir de 18h.

L’insecurité refait surface dans la ville de Mamou. En moins de deux semaines, ce sont trois attaques à main armée qui ont été enregistrées dans la préfecture faisant des blessés et de nombreux pertes d’argent. Face à la recrudescence de ce type de banditisme, le syndicat des transporteurs de Mamou prend des dispositions.

« La prémière mesure qu’on a prise,à partir de 18h on a dit aucun chauffeur n’est autorisé à voyager. D’eviter de voyager la nuit. A un moment donné, on avait peur de voyager les nuits. Mais maintenant si c’est en plein journée qu’on attaque ça devient inquiétant », indique Barry Mamadou Macka, membre de la section transport et mécanique générale CNTG de Mamou.

Poursuivant, il conseille aux passagers d’éviter tout déplacement avec une forte somme d’argent en main. Car, dit-il, les gens sont malhonnêtes.

« Nous conseillons aux passagers de ne pas circuler avec l’argent. Actuellement, il y a Orange Money et beaucoup de banques. Ils n’ont qu’à refuser de circuler avec l’argent », plaide Mamadou Macka Barry.

En plus, ce syndicaliste lance un appel aux autorités.

« Je lance un appel à l’endroit des autorités de Mamou, de prendre toutes les dispositions pour éradiquer ce fléau qui inquiète la nation guinéenne, y compris les habitants de Mamou », appelle-t-il.

A noter que cette recrudescence des cas de coupeurs de route coïncide avec le vol de plusieurs armes et objets dans le magasin scellé du tribunal de première instance de Mamou.

Jacques Kamano