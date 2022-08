Insécurité à Siguiri : deux attaques à main armée, or et argent emportés par les assaillants

Hier vendredi 26 août, une attaque à main armée a eu lieu dans une fonderie d’or près de l’école Djoma, dans le quartier Bananikörö. Cette attaque a été perpétrée en pleine journée aux environs de 14 heures par des bandits lourdement armés. Il n’y a pas eu de pertes en vie humaine mais une forte somme d’argent a été emportée et une quantité d’or non moins importante. Rencontrée, la victime de cette attaque, fondeur d’or, Bourlaye Keita, a expliqué les circonstances dans lesquelles il a été attaqué.

« J’étais assis à la porte de notre fonderie d’or. Ils sont venus sur deux motos de marque Tvs, 4 personnes sur deux motos avec un sac à dos. Pour moi, c’est nos clients. Ils ont sorti des armes dans le sac, nous intimant de faire sortir l’argent et l’or, que sinon ils vont nous tuer. Que si je me manifeste qu’il va me tirer dessus. Ils ont pris une quantité importante d’or plus plusieurs millions de francs guinéens », a-t-il expliqué.

Dans la même journée du 26 août 2022, une deuxième attaque à main armée s’est produite en plein centre-ville. C’est un magasin où on achète de l’or qui a été la cible des présumés bandits. Ils ont pu emporter une importante somme d’argent.

De nos jours, à Siguiri, les attaques à main armée sont devenues monnaie courante. Une situation qui inquiète particulièrement les citoyens.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

