Insécurité/ Trois présumés coupeurs de route lourdement armés arrêtés, à Kindia: “j’ai des armes, mais je n’opère pas”

Trois présumés coupeurs de route lourdement armés ont été interpellés ce samedi, 8 mai 2021 par les agents du service de défense et de sécurité de la région administrative de Kindia.

Selon ces services, c’est grâce aux renseignements fournis par des populations que ces trois présumés coupeurs de route ont été interpellés au quartier Wondy, dans la commune urbaine.

C’est ce dimanche matin que ces trois présumés coupeurs de route ont été présentés à la presse avec leur batterie d’armes étalées à la gendarmerie territoriale de Kindia.

Adjudant Chef Dantigui Camara, commandant de la brigade de recherche de Kindia d’indiquer : “s’agissant de l’interpellation de ces trois individus, il faut dire que c’est grâce à l’exploitation judicieuse des renseignements reçus de la population qui a permis à nos unités de mener une filature depuis leur point de départ de Siguiri en passant par Dabola jusqu’ici à Kindia. C’est arrivé à Kindia, le samedi aux environs de 11 heures que nos hommes ont réussi à mettre main sur ces trois présumés coupeurs de route pendant qu’ils s’apprêtaient à regagner Conakry au bord de leur véhicule Micra rouge. Interrogé, le nommé Réné Fassou, réputé être le cerveau du groupe reconnaît l’appartenance de deux armes PMAK , de deux PATT30, de la machette, de la barre de fer , du pied de biche mais il nie la provenance des autres armes. Il soutient aussi que les deux jeunes effectivement, ils se connaissent depuis Siguiri et c’est de Siguiri, ils ont pris de départ pour Kindia. Des informations que nous avons et que nous ne voulons pas à la phase actuelle déballer font état que il y a une profonde suspicion sur ce groupe-là. Les enquêtes sont en cours pour éventuellement interpeller les coauteurs et complices pour répondre de leurs actes”.

Devant ces trois présumés coupeurs de route, Abass Diallo, Thierno Amadou Diallo et Réné Fassou Loua, on retrouve 7 fusils dont 5 PMAK et 2 pistolets, un TT30, un Makarov tchèque, des boîtes chargeurs bien garnies et diverses autres armes blanches.

Interrogé sur la provenance de ces armes, l’un des présumés coupeurs de route Réné Fassou Loua explique : “moi je quittais Siguiri parce que j’étais parti là-bas pour me soigner, je suis malade. Au retour, j’ai pris ces deux autres pour les envoyer jusqu’ici à Kindia. Les deux armes m’ont été données par un ami. Une fois à Kindia, comme je me sentais pas bien je leur ai dit de se reposer. C’est à 11 heures, au cours de la route, j’ai vu un pick-up devant nous. Et ils nous ont arrêtés. Les deux armes m’appartiennent et je les ai eu seulement au cas où sinon je n’opère pas. Je ne fais pas des attaques”.

Ces derniers mois, plusieurs véhicules ont été attaqués par des coupeurs de route sur le long des routes Conakry- Mamou ou encore Conakry- Kankan. Un phénomène que les services de défense et de sécurité veulent éradiquer en république de Guinée.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10