Insertion professionnelle des jeunes : le PM Dr Bernard Goumou lance les travaux de construction des infrastructures…

Le Premier ministre, chef du gouvernement guinéen, Dr Bernard Goumou a procédé ce vendredi 28 octobre à la pose de la première pierre des centres d’insertion professionnels de Bambeto-cosa et celui de Sangoyah.

C’est une initiative du Ministère de la Jeunesse et des Sports qui annonce la mise à sa disposition d’un montant de 300 milliards de francs guinéens pour la réalisation de telles infrastructures dans tout le pays.

Ces deux (2) projets destinés aux jeunes de la commune de Ratoma et ceux de la commune de Matoto seront réalisés dans un délai de 12 mois.

Selon le ministre de la jeunesse et des sports, Lansana Bea Diallo : « Ce projet est un projet qui est gigantesque pour la jeunesse guinéenne, mais c’est aussi un projet inter-générationnel qui touche du petit enfant jusqu’à effectivement à la personne âgée. Donc, je voudrais vous dire que ce projet c’est le vôtre et c’est à vous vraiment d’en faire quelque chose. Suivent quand on construit des infrastructures puis on oublie le reste, vous devrez savoir que ce gouvernement a quelque chose d’assez nouveau et d’assez innovant. C’est des bâtiments qui vont être entièrement équipés dans sa construction. Donc, ça vaut dire l’entreprise aujourd’hui qui construit va non seulement construire mais équipés entièrement les espaces que nous allons mettre à disposition effectivement de ces communes. Cela veut dire que le modèle que nous avons mis en place est un modèle économique qui va vous permettre d’entretenir cet endroit. Donc, c’est une économie circulaire qu’on va mettre en place et cet argent viendra d’ici, il ne viendra pas du gouvernement. Ça va vous permettre d’entretenir vos bâtiments qui vont être là pendant plus de 20 ans. C’est plus de 300 milliards de francs guinéens qui a été mis à la disposition de la jeunesse pour construire des infrastructures en partant de Conakry jusqu’à Yomou ».

Sur le site de Bambeto-Cosa, il sera réalisé « un hall omnisports en R+1, composé d’un autre. D’une salle de Fitness, d’une salle polyvalente, d’une salle de judo-karaté, d’une salle de jeux pour enfants, d’une salle de danse, d’une salle de vélo à split. De deux(2) salons de coiffure pour hommes, de deux(2) salons de coiffure pour femmes. D’une salle de sona pour hommes, d’une salle de sona pour femmes. D’une salle de massage pour hommes, d’une salle de massage pour femmes. De deux(2) salles de formation, d’une administration de 3 trois bureaux et des vestiaires et toilettes. Un bâtiment R+1 à usage de boutiques, salles de formation startup et ateliers comprenant: 30 boutiques, 24 bureaux individuels et collectifs, deux (2) salles de réunions et des blocs de toilettes. Un bâtiment en RDC à usage de restaurant, une supérette. Bâtiment RDC à usage vestiaires et toilettes publiques comprenant: un vestiaire hommes, un vestiaire femmes. Un bloc de toilette pour hommes et un bloc toilettes pour femmes et bloc de toilette pour les enfants. Aménagement d’espace de loisir comprenant: un terrain de basket-ball, un terrain de tennis, un terrain de boudesque en plein air et un jardin d’enfants. Un stade avec une tribune de 1200 places et une pelouse en gazon artificiel. (…). Et un parking de 120 véhicules », a expliqué le représentant de la société Guicopress BTP.

D’après le représentant de l’entreprise SMS Négoce BTP, chargé de la réalisation des travaux sur le site de Sangoyah, « le centre d’insertion professionnelle émergence de Sangoyah comprendra un bâtiment R+1 à usage startup pour l’entreprenariat jeunes dans l’esprit de l’auto emploi, doublé d’espace commercial. Un bâtiments RDC à usage de restaurant, des vestiaires et des toilettes publiques, des espaces de loisirs pour jeunes enfants, des terrains de foot Ball, basket-ball, volley-ball, handball ».

Au nom du gouvernement guinéen, Dr Bernard Goumou a déclaré ceci : « Nous rendons un vibrant hommage à monsieur le président pour cette vision éclairée qui consiste à doter les jeunes de chacune des deux(2) plus grandes communes de notre capitale un meilleur cadre de rencontres. Un cadre de partage, un cadre d’apprentissage, un cadre d’épanouissement et d’insertion socio-économique. Les travaux des deux(2) projets que nous allons lancer aujourd’hui découlent de l’impérieuse nécessité pour notre pays de mieux renforcer l’éducation, l’encadrement, la formation et l’accompagnement conséquents de sa jeunesse en vue de donner les opportunités d’être citoyens responsables en bonne santé et capable d’accéder à des emplois porteurs de croissance et de bonheur pour notre nation ».

Plus loin d’ajouter : « La réalisation de ces deux (2) projets par le gouvernement est une réponse pour contenir le danger qui guette notre jeunesse à travers une stratégie globale et des actions durables dans l’éducation, dans la formation et dans l’emploi. Nous voulons radicalement changer la perspective qui jusque-là se fraie à une large majorité de nos jeunes ».

Elisa Camara

