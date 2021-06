Insolite : Abdoulaye Momo Fofana de Kaback TV tabasse son confrère Mamoudou Nani Diabaté de Djigui prod.com et prend la fuite

En marge de la 26ème et dernière journée de la Ligue 1 Salam opposant le Club Industriel de Kamsar et les Eléphants de Coleah, au stade Général Lansana Conté de Nongo, hier mardi 29 juin, une bagarre a éclaté entre Mahmoud Nani Diabaté et Abdoulaye Mömö, deux journalistes sportifs. Une altercation qui a tourné à l’hospitalisation de Mamoudou Nani de djiguiprod.com et sera directement admis aux urgences à l’hôpital de l’amitié sino-guinéenne.

Les deux journalistes concernés par cette bagarre que sont : Abdoulaye Mömö Fofana de Kaback TV et Mahmoud Nani Diabaté du site www.djiguiprod.com, étaient venus pour couvrir cette rencontre. Mais après un échange sur les réseaux sociaux ces jours-ci pour des soi-disant publications sur la défaite de l’équipe dames de la Fédération Guinéenne de Basketball, Abdoulaye Momo, mécontent des commentaires, aurait alors mis en garde son confrère Mahmoud Nani sur une éventuelle riposte.

Ainsi, arrivé hier mardi 29 juin, Abdoulaye Momo passa à l’acte en s’attaquant verbalement à son confrère dans les couloirs du Stade Général Lansana Conté, avant bien sûr de se jeter sur lui. Une bagarre au cours de laquelle, Mahmoud Nani Diabaté fut sérieusement blessé, à tel point qu’il sera transporté d’urgence à l’hôpital de l’amitié sino-guinéenne. Selon les premiers diagnostics, le patient souffre d’une fracture au niveau du nez et doit repartir à l’hôpital ce mercredi 30 juin pour approfondir les examens et passer au scanner aussi. Joint au téléphone, pour l’heure, Mahmoud Nani précise que son corps lui fait mal et est prêt pour porter plainte contre Abdoulaye Momo Fofana devant l’autorité compétente.

À rappeler que pour l’instant, Abdoulaye Mömö Fofana est introuvable depuis hier mardi et serait recherché par les services de sécurité.

Kalidou Diallo