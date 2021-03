Insolite. Hôpital de Kankan : “abandonnée”, une victime d’incendie tente de s’en aller

L’incendie qui s’est déclaré dans la soirée du 26 février dernier au quartier Sinkèfara, a fait non seulement des dégâts matériels mais aussi un blessé grave. Il s’agit de Minata F., une jeune fille âgée d’une quinzaine d’années. Elle avait été hospitalisée au service des urgences à l’hôpital régional de Kankan pour les soins médicaux, mais aujourd’hui elle se plaint de la qualité des soins qui lui sont administrés. Dans la journée de ce dimanche, 7 mars 2021, elle a décidé de quitter l’hôpital, puisque, dit-elle, elle est abandonnée

Malgré son corps recouvert de brûlure, Minata F. a quitté son lit de malade pour sortir de la structure sanitaire avant d’être interceptée par les gardiens.

« Je vais à la maison à cause de la foutaise du personnel soignant. Depuis que je suis arrivée ici, ils ne font rien d’autre si ce n’est de nettoyer ma plaie et mettre la bande c’est tout. Après ça, rien d’autre, ils n’entrent plus me voir dans ma salle. C’est par coup de chance qu’ils viennent me voir une fois ou plus par jour. Je passe toute la nuit en train de crier, de demander à ce qu’ils viennent me voir mais aucun d’entre eux ne semble vouloir le faire. Ce que je peux dire de plus, est que je ne conseillerai même pas mon ennemi de venir se coucher dans cette structure sanitaire. Laissez-moi partir, je préfère aller mourir à la maison que de rester ici » lâche-t-elle, torse nu dans la cour.



Rencontré dans un réduit qui lui sert de bureau, Dr Yaraboye Koïvogui, médecin chef du service des urgences de l’hôpital régional de Kankan, se défend face aux accusations de la jeune patiente en ces termes : « je vous demande de ne pas prendre en compte ce qu’elle dit. Les patients ne sont généralement pas reconnaissants à notre égard. Tout ce que nous faisons pour eux, c’est Dieu seul qui est témoin. C’est ce que je peux vous dire pour le moment ».



Tout de même, Minata F., victime de brûlure lors d’incendie, n’a pas pu quitter les locaux de l’hôpital régional, elle a été réadmise dans sa chambre d’hôpital. Épuisée et ne sachant plus quoi faire, elle lance un appel à l’aide à l’endroit des personnes de bonne volonté, pour qu’elles puissent être évacuée dans une autre structure sanitaire pour sa prise en charge.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

