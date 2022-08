Insolite. Kissidougou: une bougie se transforme miraculeusement en figurine humaine

Incroyable mais vrai ! Tant la vie nous réserve des surprises, la mort nous en révèle davantage.

Après le décès de Mme Léno, Marie Claire, le colonel de la gendarmerie, le samedi 27 août 2022 à Korodou I, commune urbaine de Kissidougou, un fait sans pareil enflamme la toile et laisse les gens perplexes. C’est du jamais-vu pour les uns, l’inimaginable pour d’autres. Une sculpture d’une jeune fille bien habillée en robe dépassant légèrement les jambes avec une belle coiffure et du rouge-à-lèvre, retrouvée ce dimanche matin au chevet du cadavre en lieu et place d’une bougie allumée la veille.

Cette image est diversement appréciée dans la cité. Les citoyens de la cité aux trois foyers traditionnels, tous les quartiers ont accouru vers la famille endeuillée pour satisfaire leur curiosité.

Pour les religieux, la défunte était une fervente chrétienne, voilà pourquoi Dieu a fait ce miracle pour concrétiser sa foi. Cette transformation d’une bougie voudrait bien donner un signal fort de la volonté divine de nous appeler à la conversion. Cela prouverait que le Royaume de Dieu est proche.

Quant aux adeptes de la science, cette statuette d’une fée serait une création scientifique des blancs. Cette hypothèse est soutenue par cet argument fort: » Cette image pourrait être le fruit d’une évolution scientifique à l’image des feux d’artifice qui produisent assez de couleurs dans le ciel. »

D’autres fans de la science donnent d’autres exemples d’invention scientifique. Pour ce camp, cette image pourrait être interprétée comme le champignon qui est utilisé de nos jours par bon nombre de personnes sous prétexte d’avoir des vertus de guérir plusieurs maladies. Ce champignon même sert à préparer une limonade communément appelée » Trésor », dans notre pays. Aussi, les poissons scientifiques en caoutchouc qui grandissent et se multiplient une fois gardés dans de l’eau d’une bassine.

A en croire une proche de la défunte, c’est ce matin qu’elle a découvert cette créature inédite auprès du corps de sa sœur. Selon elle, quand les choristes de la chorale Sainte Catherine ont quitté ce matin après avoir passé une nuit de prière, la maison a été nettoyée. Le corps a été couvert d’un drap blanc. C’est quand elle est venue arranger ce drap autour de la défunte qu’elle a été surprise de voir cette image à la place de l’une des bougies allumées au chevet du corps. Elle a aussitôt informé les autres.

Entre toutes ces versions, la population reste insatisfaite et continue de commenter cette affaire à sa manière.

Alphonse Facely Somadouno

620464159