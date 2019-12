Insolite. Sidya Touré invité à une cérémonie de reconnaissance et de remerciement au président Condé

L’opposant Sidya Touré, leader de l’Union des forces républicaines (UFR) pourrait mal prendre cette invitation déjà sur sa table. La coordinatrice de l’Union des jeunes filles pour la Paix et le développement (UJFPD) a dans sa lettre invité l’ancien haut représentant du chef de l’Etat à honorer de sa présence “la cérémonie de reconnaissance et de remerciement à l’endroit du président de la république Son Excellence Professeur Alpha Condé, prévue le 17 décembre au palais du peuple dans la salle des Congrès à partir de 14heures …”.

Déjà, chez des proches de l’ancien Premier ministre, la pilule est difficile à avaler. Ahmed Tidiane Sylla du service communication du parti s’est fendu d’une réplique : « Alpha Condé est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Comment faire pour avoir le soutien de la Basse Guinée pour son projet de 3ème mandat ? Pour ce faire, le locataire provisoire de Sékhoutouréya est prêt à surfer sur le nom du feu général Lansana Conté.

Pour avoir donné le nom de Lansana Conté au Stade de Nongo celui qui l’a construit, on est prêt à organiser une cérémonie démagogique dont l’objectif principal est de faire de la récupération politique. Au nom d’une association, on veut organiser ”une cérémonie de reconnaissance et de remerciement à l’endroit d’Alpha Condé pour avoir attribué le nom du stade de Nongo au général Conté. C’est de la démagogie et de la manipulation !

Mais quoi de surprenant alors que c’est le président Lansana Conté qui a conçu, construit et achevé ce stade dans son entièreté avant de mourir. Si son nom est attribué à ce stade rien de plus normal. Il le mérite”. Correspondance…

Mediaguinee