Inspection dans les écoles à Siguiri : 14 enseignants du lycée Kankou Moussa renvoyés

C’est dans le but de s’enquérir de la ponctualité des enseignants dans les écoles et des réalités sanitaires en cette période de pandémie dans les établissements publics et privés que l’inspecteur régional de l’éducation de Kankan vient d’inspecter ces dits établissements.

A Siguiri où il vient de quitter, l’inspecteur régional de l’éducation de Kankan (IRE), Famoro Keita a renvoyé 14 enseignants du lycée Kankou Moussa de Siguiri. Selon nos informations, l’absence de ces enseignants a été constatée dans les écoles inspectées.

« Je suis venu à Siguiri sans informer le directeur préfectoral de l’éducation (DPE). C’était pour voir si les mesures sanitaires sont respectées, c’est ainsi que je me suis dirigé vers le lycée kankou Moussa et mon adjoint est parti à Nanamoudoukoro. A 7 h 45, nous avons fait la montée des couleurs et c’est à 8 heures que des professeurs en retard sont venus me trouver. Rapidement, j’ai renvoyé tous ces enseignants jusqu’à nouvel ordre parce que cette façon d’enseigner est inacceptable. Ces personnes seront mutées vers Kérouané », dira l’inspecteur général.

Moussa Koutoubou, depuis Siguiri