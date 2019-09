Inspection générale d’Etat : les jeunes nouvellement recrutés exigent l’amélioration de leurs conditions...      

Depuis le 15 août dernier, les inspecteurs généraux d’Etat recrutés sur concours observent un débrayage. Selon nos informations, ces jeunes inspecteurs revendiquent l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail dont entre autres : L’amélioration de leur traitement salarial ; l’amélioration de leur dotation trimestrielle en carburant ; leur dotation en bureaux et en véhicules de fonction.

Selon une source proche du dossier, l’Inspection Générale d’Etat (IGE), aux termes du Décret D/2018/246/PRG/SGGdu 10 octobre 2018 est l’Institution Supérieure de Contrôle de l’ordre administratif en République de Guinée, placée sous l’autorité directe de SE Monsieur le Président de la République dont elle reçoit des instructions et à qui elle rend compte.

« Rappelons que ces Inspecteurs généraux d’Etat sont les lauréats des concours de recrutement à l’IGE, organisés en 2016 et 2018 par la Fonction Publique Guinéenne, sous la supervision d’Expertise France, une agence d’expertise technique internationale. A préciser que ces inspecteurs sont venus d’horizons divers (secteur bancaire, douanier, financier, judiciaire, universitaire, etc.) et y occupaient d’importantes responsabilités. Leur recrutement s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de réforme et d’appui au renforcement des corps de contrôle en Guinée financé par l’Union Européenne et l’Ambassade de France. Faut-il rappeler que grâce à l’impulsion de cette équipe, des résultats palpables et encourageants ont été atteints par l’IGE entre 2017 et 2018. L’on se rappellera entre autres des missions d’inspection menées à : L’Office Guinéenne des Chargeurs (OGC) ; L’Office Guinéenne de Publicité (OGP) ; La Loterie Nationale de Guinée (LONAGUI). Le déroulement de l’ensemble de ces missions, a abouti à des poursuites judiciaires pour malversations financières. Malgré ces incontestables résultats atteints en si peu de temps et parfois au péril de leur vie, appréciés par tout le peuple de Guinée, les partenaires au développement et même le Président de la République à travers ses différentes sorties médiatiques, les conditions de vie et de travail de ces patriotes et courageux Inspecteurs généraux d’Etat, sont des plus précaires : Ils ne possèdent aucun statut qui leur donne des garanties dans l’exercice de leurs fonctions; Ils n’ont même pas de bureaux, depuis trois (03) ans, ils se trouvent tous confinés dans la salle de réunion du cabinet du Vérificateur Général, où ils sont obligés d’effectuer toutes les tâches liées à l’exercice de leur fonction, malgré le secret et la confidentialité qui caractérisent leur travail; Ils ne possèdent pas de véhicules de fonction, avec tout ce que cela implique comme difficultés pour leurs nombreux déplacements et risques; Ils ne bénéficient d’aucune prime spécifique sur leur salaire, liée à l’exercice de leur fonction; Pour ne citer que ces difficultés parmi tant d’autres », nous informe-t-on.

Pour améliorer cette situation, il semblerait que des démarches ont été entreprises par ces Inspecteurs à l’endroit des autorités, mais en vain.

A en croire une source, « ces démarches n’étaient pas nécessaires puisqu’il s’agit d’une réforme qui a été acceptée par les autorités au plus haut niveau. Pire, il paraîtrait que depuis le recrutement de ces Inspecteurs généraux d’Etat, il y a 3 ans, ils n’ont jamais rencontré le Président de la République sous l’autorité directe duquel ils sont placés. »

Par ailleurs, nous apprenons qu’un mémorandum a été adressé au mois de mars dernier par les jeunes pour attirer l’attention du Président de la République sur leurs difficiles conditions de vie et de travail. « Mais ce mémo est resté aussi sans suite favorable et c’est ce qui a déclenché ce mouvement de débrayage. »

Signalons que ces jeunes Inspecteurs, engagés pour servir loyalement la nation, ne demandent qu’à être mis dans les conditions nécessaires. Leur ultime espoir repose désormais sur le Président de la République, Pr Alpha Condé à qui il revient de trouver une solution favorable et définitive à cette situation qui n’honore guère sa gouvernance.

A noter que si des dispositions pratiques et urgentes ne sont pas prises, cette jeune élite sera astreinte à se disperser, mettant ainsi à l’eau tous les immenses efforts jusque-là fournis par le gouvernement guinéen et ses partenaires au développement pour le recrutement et la formation de ces Inspecteurs généraux d’Etat.

Ci-dessous les différentes lettres qui ont été adressées au ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30