IRE de Boké : Ahmadou Soumah passe le témoin à Fatoumata Kémoko Traoré 

Dans le sillage des passations de service au niveau du département de l’Education et de l’Alphabétisation, la salle de conférence du gouvernorat de Bokè a servi de cadre ce mercredi 31 août à la passation de service à la tête de l’inspection régionale de l’éducation de Boké.

Ahmadou Soumah, nommé dans les mêmes fonctions d’inspecteur régional de l’éducation à Mamou passe le témoin à Fatoumata Kémoko Traoré, au niveau de l’IRE de Boké.

Ahmadou Soumah, l’inspecteur sortant, dans son allocution, a souligné : « L’honneur m’échoit d’adresser mes sincères remerciements au ministre de l’Enseignement et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing et singulièrement un vibrant hommage au président du CNRD, pour la confiance renouvelée en ma humble personne, en me gratifiant des fonctions d’inspecteur régional de l’éducation de Mamou, que j’ambitionne d’assumer avec détermination et abnégation. Je remercie tous et prie les uns et les autres de bien vouloir nous pardonner mutuellement des frictions nées le long de notre collaboration car la perfection n’est pas de ce monde », a-t-il déclaré.

La nouvelle patronne de l’IRE de Boké, Fatoumata Kémoko Traoré, pour sa part, a expliqué: « Son Excellence, le colonel Mamady DOUMBOUYA, président de la transition, chef de l’Etat m’a une fois de plus fait l’honneur de me nommer dans les fonctions d’inspectrice régionale de l’Education de Boké. Cette marque de confiance renouvelée, dont j’apprécie la valeur eu égard aux caractéristiques qui s’attachent à la mission, m’amène d’emblée à prendre l’engagement à ne ménager aucun éffort afin de la mériter amplement. »

Par la même occasion, elle a précisé, conformément à la volonté du chef de l’Etat de poursuivre le programme de qualification et de refondation du système éducatif guinéen, je m’emploierai à veiller au renforcement des capacités dans les conditions requises, notamment la formation des formateurs, des inspections pédagogiques et administratives afin d’améliorer le rendement scolaire.

À rappeler qu’au jour d’aujourd’hui, l’inspection régionale de l’Education de Boké compte 13 cadres et deux personnels d’appui (chauffeur et gardien).

Cette cérémonie de passation de service a été présidée par le gouverneur sortant de la région de Boké, le colonel Sékouba Camara dont la passation est programmée aussi ce Jeudi 1er Septembre 2022.

Kalidou Diallo