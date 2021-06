Installation de 14 groupes électrogènes à Kankan : ”la solution, c’est le barrage” (Ousmane M’bia Kaba, leader du mouvement citoyen)

Accompagnée du général Bouréma Condé, ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ainsi que des autorités administratives de Kankan, la ministre de l’Energie, Bountouraby Yattara, a procédé dimanche 13 juin dernier, à la Centrale électrique de l’EDG au quartier Energie, au lancement de 14 groupes électrogènes offerts par le président de la République dans le cadre de l’amélioration de la desserte en électricité en Haute Guinée, plus précisément à Kankan.

Ce geste qui est hautement salué par les populations de Nabaya, qui espèrent dans un bref délai l’arrêt des délestages récurrents de courant électrique, n’est pas vu du même œil par Ousmane M’bia Kaba, leader du mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute Guinée, qui, durant plusieurs mois, a investi les rues de Kankan pour réclamer une meilleure desserte en électricité et exiger la construction du barrage hydroélectrique de Kogbèdou. Pour lui, la mise en service de ces groupes n’est que du tape-à-l’œil du gouvernement et que la seule solution pour le problème de courant de Kankan est le barrage. « Ils sont venus pour berner les Kankanais. Les citoyens de cette ville sont les seuls perdants dans cette affaire. Nous nous sommes battus corps et âme pour ce régime mais hélas, c’est nous qui sommes oubliés. Le gouvernement a financé la construction de plusieurs barrages dans les autres régions, notamment Koukoutamba, Souapiti et autres. Pourquoi pas la Haute Guinée ? C’est parce qu’on ne vaut rien à leurs yeux. Sinon, ils allaient octroyer un barrage hydroélectrique à la Haute Guinée. Mais au lieu de cela, c’est les groupes qu’on nous offre ici. Pis, les ministres sont venus faire volte-face comme si c’était de nouveaux groupes qu’ils ont emmenés. Pourtant, ils sont là depuis des mois. Quand nous, on commençait les manifestations, il y avait des groupes. Et après, ils ont installé dix autres. Mais ces groupes sont éphémères, ils sont vieux. Après quelques mois, on va se retourner dans la même obscurité. C’est pourquoi, la solution c’est le barrage. Ces gens-là ne pensent à nous que pendant les campagnes électorales. », a-t-il dit.

Pour rappel, les jeunes du mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute Guinée avaient décidé, il y a quelques mois, de redescendre dans les rues pour la résolution de l’éternel problème de la ville de Kankan, à savoir le manque de courant. Mais à la surprise générale, ils ont été dissuadés par les sages de la ville, avec pour argument : ” c’est Dieu qui donne le courant “.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.

Tél : 623 77 06 09