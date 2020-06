Installation des chefs de quartier et district : Saïkou Yaya Barry de l’UFR menace …

L’union des forces républicaines de Sidya Touré (UFR) s’insurge contre le décret du Président Alpha Condé instruisant le Ministre de l’administration du territoire de procéder à l’installation des chefs de quartiers et districts.

Interrogé, ce vendredi par Mediaguinee, le secrétaire exécutif de l’UFR, Saïkou Yaya Barry a précisé que le code électoral qui est en vigueur prévoit la désignation des chefs de quartiers et districts au prorata des résultats obtenus pendant les élections communales, et non leur nomination par le ministre de l’administration du territoire. A l’en croire, l’application de ce décret conduira au début du déclin du Président Alpha Condé parce que dit-il le peuple ne se laissera pas faire.

« Nous, nous réclamons le respect de la loi sur le code électoral que nous avons révisé en 2016-2017. Ce code électoral qui doit être en vigueur. Mais si c’est par rapport à un code électoral phagocyté, fait par cette Assemblée illégitime qui est là et qui viole tous les principes des accords que nous avons signés avec la Cédéao et l’union africaine, c’est quelque chose qu’on ne peut pas respecter » dira-t-il, avant d’ajouter « Parce que dans ce projet de loi, ils ont prévu la nomination par le Ministre de l’administration du territoire des chefs de quartiers et de districts alors qu’il y’a la loi qui prévoit la désignation au prorata des résultats obtenus pendant les élections communales. »

Rappelant que « C’est ce que nous défendons aujourd’hui, que nous, en tant que UFR, on n’avait pas en son temps défendu. Mais comme c’était une loi qui a été votée, nous sommes obligés de nous soumettre à cette loi-là. Mais violer cette loi, je crois que ça doit être le début du déclin total d’Alpha Condé parce qu’on ne va pas accepter. Les populations n’accepteront pas d’être administrées par des personnes dictées par le pouvoir central », a déclaré Saïkou Yaya Barry.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22