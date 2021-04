Installation des occupants du marché Wambélé de Kindia : l’appel des vendeuses laissées pour compte

C’est maintenant chose faite! Les occupants du grand marché Wambélé ont commencé à regagner leurs places ce mercredi 31 mars 2021. C’est la mairie de Kindia qui a procédé à l’installation de ces anciens occupants. Une remise de place qui a causé quelques soucis. Certaines femmes vendeuses aux abords des routes n’ont pas eu de place. Elles lancent un appel aux autorités.

Inauguré le 25 mars dernier par le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Général Bouréma Condé, le marché Wambélé a été mis à la disposition de ses occupants ce mercredi. D’abord, ce sont les personnes recensées qui ont été installées, explique Seydouba Torres Camara, conseiller communal et président de la commission du domaine et habitat de la commune urbaine de Kindia. “ Quand on a eu l’aval de reconstruire le marché, nous avons fait d’abord un recensement, pour faire la liste des premiers occupants et cette liste est avec nous. Certes, il y a une extension au niveau du nombre de places mais nous avons d’abord commencé par ceux qui étaient là. Au niveau des teinturières, nous avons dénombré un certain nombre de places, on les a installées. Après, on s’est intéressé aux vendeuses de calebasse, mortiers .. et les tailleurs ont été également installés. Nous sommes venus aussi à l’ancien Bakôrô, il y avait les vendeurs de tenue de sport, des radios etc.. nous les avons aussi installés et on s’est dirigé au troisième bâtiment on a installé les autres qui y étaient. Il y a des femmes qui ont quitté de tous les bords, au marché Yenguêma et certaines n’étaient même pas commerçantes, pour ells, c’est un nouveau marché, il faut venir s’installer. Donc, c’est ce qui a causé ces remous dans ledit marché. Quand tout est stable, nous allons venir gérer peut-être ça serait même demain. Nous viendrons avec notre liste pour vérifier. Celles qui étaient là vont d’abord occuper le lieu et le reste sera à ceux qui n’étaient pas là”, ajoute-t-il.

Les femmes vendeuses de poissons ont également regagné leurs places respectives mais elles n’ont pas de magasin où stocker leur marchandise. “Nous sommes toutes des vendeuses de poisons, si une autre personne s’introduit entre nous, nous allons comprendre. Aujourd’hui bien sûr nous avons eu chacune une place où revendre nos poissons mais le problème c’est après la vente où stocker nos lots de poissons? Les magasins qui étaient là ont été démolis et aujourd’hui nous n’avons pas où faire rentrer ces marchandises. La pluie d’hier nous a causé assez de pertes. Nos autorités doivent revoir cette situation.”, explique Aminata Camara.

Kadiatou Camara n’a pas son nom sur la liste des anciens occupants. Comme tant d’autres femmes de la ville des agrumes, elle se débrouillait aux abords de la route. “Avant la démolition de ce marché, je revendais entre les gens aux abords de la route, sur le goudron. Aujourd’hui, ils ont fini de reconstruire le marché et ils nous demandent de quitter dans la rue. Où nous allons partir? Nous aussi nous sommes de Kindia et c’est ici qu’on gagne notre quotidien. Les autorités n’ont qu’à nous aider à avoir nous aussi des places comme les autres sinon la route se sera pas libre.”lance- t-elle

A l’image de plusieurs infrastructures de Kindia, le grand marché Wambélé a été reconstruit dans le cadre de la fête tournante de l’indépendance de la Guinée.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

