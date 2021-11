Installation d’un CONOR à la Féguifoot : « Je savais que cela allait arriver (Ministre Béa Diallo)

Suite à la crise institutionnelle qui secoue la Fédération Guinéenne de Football depuis le mois de Mai dernier, la FIFA a, à travers un communiqué décidé de mettre à la tête de l’instance dirigeante du football guinéen, un Comité de Normalisation (CONOR).

Interrogé sur cette décision, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo a avoué ne pas être surpris de la décision de la FIFA.

« Je savais que cela allait arriver, parce que j’avais déjà été prévenu il y a quelques temps. Je pense que cela fait très longtemps qu’on parle de ce comité de normalisation qui est arrivé aujourd’hui. je pense que ça va nous permettre d’avoir une vrai discussion et peut-être de nous permettre d’avoir de nouvelles règles par rapport au fonctionnement de la Fédération Guinéenne de Football, pour amener notre équipe nationale aussi d’avoir une dimension quelle mérite et d’être certainement une équipe championne certainement d’Afrique parce qu’on a des potentiels individuels mais on a pas l’état d’esprit collectif », a soutenu Lansana Béa Diallo.

Selon le ministre, le CONOR sera mis en place dans les prochaines 24 ou 48 heures et ce, jusqu’au mois de juin 2022.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08