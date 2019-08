Installation présidents de district et chefs de quartier : l’opposition saisit la Cour suprême (avocat)

‘’Le fait de rester inactif jusque-là, nous oblige à saisir le juge administratif et nous pensons que les choses vont évoluer conformément à la loi’’ (Me Salifou Béavogui)

Les avocats de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) ont saisi la Cour suprême pour dénoncer l’inactivité du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation Bouréma Condé dans l’installation des présidents de district et chefs de quartier.

Selon Me Salifou Béavogui, ce recours est déjà pendant devant la Cour Suprême

« Les avocats de l’UFDG, agissant pour le compte du chef de file de l’opposition ainsi que pour toutes les listes qui ont compéti lors des élections communales et communautaires, ont saisi la Cour Suprême pour demander à celle-ci d’enjoindre à monsieur le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation via le Premier ministre de publier l’arrêté qui favorise l’installation des présidents de district et des chefs de quartier conformément à l’article 100 du code électoral. Donc le recours est déjà pendant devant la Cour Suprême et nous attendons son examen, parce que imaginez depuis qu’on a fait les élections jusqu’à présent, eh bien les chefs de quartier, les présidents de district conformément au code électoral n’ont pas été installés. Il aurait dû prendre cette décision depuis longtemps conformément aux dispositions du code électoral ainsi que du code des collectivités locales, mais le fait de rester inactif jusque-là, nous oblige à saisir le juge administratif et nous pensons que les choses vont évoluer conformément à la loi », espère-t-il.

Maciré Camara