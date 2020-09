INTEGRA initie des MPME guinéennes à l’élaboration de plans d’affaires bancables

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, a organisé un atelier sur l’importance et la rédaction d’un plan d’affaire pour les PME, du 23 et 25 septembre 2020. Cette formation en ligne, mise en œuvre par le Centre du commerce international (ITC), vise à outiller les MPME et jeunes entrepreneurs participants sur les bonnes pratiques en matière de rédaction d’un plan d’affaires bancable.

Dans le contexte guinéen, le constat révèle que la plupart des MPME, jeunes entrepreneurs ou groupements manquent de plans d’affaires soit par négligence, soit par méconnaissance de l’importance du document. En général, le plan d’affaires est rédigé de façon formelle lorsque les entrepreneurs ou chefs d’entreprises ont besoin de se procurer des fonds ou pour des finalités administratives de circonstance. Ces plans sont souvent fondés sur des hypothèses subjectives qui ne tiennent pas compte des réalités sur le terrain.

C’est dans ce cadre que le programme INTEGRA a lancé ce workshop virtuel, afin de mieux sensibiliser et former les participants à l’importance d’un plan d’affaires pour la croissance de leurs entreprises et l’accès au financement.

« Les formateurs étaient pédagogues et j’ai appris autant d’eux que des participants avec qui j’ai eu la chance d’échanger. Grâce à cette formation, je suis dorénavant en mesure d’élaborer des business plans aux standard international », précise Aïssatou Diallo, 22 ans, entrepreneure et participante à l’atelier.

Au cours de la formation, les participants ont appris les fondamentaux pour la rédaction d’un plan d’affaires, son importance dans la recherche de financement ainsi que les différents destinataires auquel il peut être adressé.

Pour Sékou Chérif, 35 ans et président de l’ONG Mojede, cette formation a été enrichissante. Il appelle INTEGRA à continuer ce type d’initiative pour appuyer les jeunes.

« Cette formation m’a permis de m’outiller sur la thématique du plan financier. J’ai beaucoup appris sur comment obtenir un financement à travers un bon business plan », a-t-il retenu.

Le programme INTEGRA contribue à amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne, notamment à travers le renforcement de l’offre de formation professionnelle, l’amélioration des infrastructures économiques, la création d’emplois durables et la promotion de l’entrepreneuriat. À travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes guinéens qui seront accompagnés.

Maciré CAMARA