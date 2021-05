INTEGRA : une quarantaine de jeunes formés sur le mécanisme opérationnel du métier de la livraison à Conakry

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, a organisé un atelier sur la logique urbaine comme vecteur d’emploi à Conakry du 03 au 07 Mai 2021. Un atelier dont ont bénéficié 40 jeunes.

Mise en œuvre par le centre du commerce (ITC), cette activité vise à accompagner et équiper les jeunes entrepreneurs et porteurs de projet dans le Transport et la Logistique. Elle porte sur l’utilisation de son outil diagnostic du « dernier kilomètre », de la formation de coach en appui-logistique et dans l’élaboration de plan de développement logistique en vue d’accompagner les porteurs de projets et entrepreneurs au niveau national.

Le secteur de la livraison offre de nombreuses opportunités et constitue un vecteur durable de création d’emploi pour les jeunes guinéens. Les artères de la ville de Conakry fourmillent de taxis-motos constituant pour la plupart le principal moyen de transport et de livraison dans la capitale. C’est dans cette optique que le programme INTEGRA cherche à professionnaliser ce corps de métier à travers une formation continue sur les concepts et bonnes pratiques dans la logistique urbaine.

A l’issue de cette formation, les capacités des PME, entrepreneurs, migrants de retour et jeunes chercheurs d’emplois sont renforcées sur le transport, la livraison, le service client, la sécurité ainsi que la communication. Une séance sur les fondamentaux de la communication digitale a permis de montrer aux bénéficiaires comment booster leur visibilité à travers les canaux digitaux.

« Je ne peux que me réjouir de cette opportunité que m’offre INTEGRA de redémarrer une activité génératrice de revenus dans le cadre de ma réinsertion professionnelle. Je me sens prêt à affronter le marché, l’équipement reçu me permettra de travailler juste après cette formation », explique Mamadou Diallo, migrant de retour participant à la formation.

Au terme de la formation, des équipements de livraison (sacs isothermes) ont été mis à la disposition de quelques bénéficiaires s’associant en coopérative ou freelances ayant montré un intérêt fondamental à faire le métier de la livraison.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

Maciré Camara