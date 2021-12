Intégration à la Fonction publique : le ministre dénonce les vendeurs d’illusions et promet de les traquer

🛑COMMUNIQUÉ🛑Ministre du Travail et de la Fonction Publique constate avec regret le comportement de certains citoyens vendant l’illusion de disposer de matricules pouvant engager des personnes à la Fonction Publique.

Le Ministre rappelle à tous que conformément à son communiqué diffusé récemment, la seule intégration programmée dans les effectifs de la Fonction Publique, est prévue par voie de concours au courant du premier trimestre 2022. La date retenue à cet effet fera l’objet d’un communiqué officiel.

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique informe tous les citoyens qu’ils peuvent désormais dénoncer tout cas d’abus (inconduite, corruption ou mauvais traitement subi) au sein et de la part de l’Administration Publique, à travers l’email abus@fonctionpublique.gov.gn ou via les numéros verts de la Gendarmerie nationale qui sont : 122 pour Conakry, 125 pour Kindia, 126 pour Boké, 127 pour Mamou, 128 pour Faranah, 129 pour Kankan, 130 pour N’Zérékoré, 135 pour Labé et 136 pour Guéckédou.

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, sait compter sur le patriotisme et le sens de responsabilité de tous et de chacun pour aider à la moralisation de l’Administration Publique Guinéenne.

Conakry, le 15 décembre 2021

Le Ministre

Julien YOMBOUNO