Inter-coalition politique ICP (COREG-BOC): « il revient au CNRD de fixer le délai de la transition… »

Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 16 décembre, à Conakry, l’inter-coalition politique ICP (COREG- BOC), dirigée par Mamadou Sylla a fait des propositions pour une sortie de crise en cette période de transition. Parmi lesquelles, la fixation par le CNRD lui-même du délai de la transition en associant la classe politique et le CNT.



Dans la déclaration lue par Fode Mohamed Soumah, l’ICP a rappelé: » Le CNRD n’a pas vocation ni la mission de lancer des programmes de développement. Il doit baliser le terrain pour les prochains dirigeants en matière de refondation de l’Etat, de la moralisation de la vie publique, de la protection de la fortune publique et de l’environnement très mal en point ». Et d’ajouter : « l’ICP estime que c’est une bonne de discussion: » qui nous éviterait l’enlisement, les sanctions et l’inconnu ».

S’agissant du sujet de la fixation du délai de la transition, la Coalition a indiqué: » nous estimons qu’il faut éviter un conflit d’intérêt en demandant aux membres du CNT de fixer les termes de leur contrat à durée déterminée ». Aussi, dira t il, il revient au CNRD de fixer le délai de la transition,en associant la classe politique et le CNT.

Plus loin, il a été recommandé que les élections soient programmées de la base au sommet, de coupler les communales avec les législatives et organiser la présidentielle dans la foulée selon les délais impartis. Egalement « de la mise en place une équipe pluridisciplinaire chargée d’amender la constitution de 2010 et la réactualiser pour la soumettre à référendum populaire. Effectuer le toilettage du fichier actuel par le passage des ayants droit devant les démembrements. Ensuite écraser les données non renseignées pour avoir un fichier propre. Enfin, ouvrir l’enrôlement à ceux qui ne figureraient sur les listes affichées et les citoyens en droit de voter en Guinée et à l’extérieur. Le recensement général de la population est sans doute nécessaire et utile, mais il doit être remis à plus tard dans le cas d’espèce. Le fichier actuel serait maitrisé jusqu’au niveau du district et du quartier. Il resterait à le faire au niveau des familles ».

Elisa Camara

+224654957322