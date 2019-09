Inter-quartiers à Kindia : le champion en titre tire sa première victoire aux épreuves de tirs aux buts (5-4)

La 4eme édition du tournoi inter-quartiers se poursuit au stade préfectoral Fodé Fissa de Kindia. Attendu par les publics sportifs, c’est lors des épreuves fatidiques des tirs aux buts que le tenant du titre, Manquepas Mosquée s’est défait de Garanguelayah ce mercredi 11 Septembre. Cette victoire difficilement obtenue permet au champion de Kindia de se qualifier au prochain tour.

C’est sous une fine pluie que la rencontre Manquepas Mosquée et Garanguelayah s’est jouée. Une première explication maîtrisée par le champion en titre mais qui a été maladroit de concrétiser ses occases obtenues. 0 but partout à la pause.

Au retour des vestiaires, la formation de Garanguelayah non favorite sur le papier a enchaîné quelques assauts créant des difficultés au quartier Manquepas Mosquée qui était à quelques microns de perdre sa couronne. À l’issue du temps réglementaire, le score est de 0 but partout et il fallait attendre aux séances de tirs aux buts pour voir le champion de Kindia tirer son premier ticket pour le prochain tour et aura pour adversaire le quartier Bamban, vainqueur le mardi dernier face au quartier Filigbé.

A rappeler que la première rencontre de cette cinquième journée du tournoi inter-quartiers a été remportée par le quartier Koliady 1 face à Condetta mosquée sur un score de 2 buts à 0.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

