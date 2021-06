Interconnexion électrique de l’OMVG : le Haut-commissaire rassure que le délai du mois de décembre sera respecté

A Labé depuis 24 heures pour une mission de travail, le Haut-commissaire de l’OMVG (Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie), Elhadj Lansana Fofana s’est exprimé sur la situation du réseau interconnecté, lancé le 4 février 2017, à Kaléta en Guinée.

Pour rappel, cet ambitieux projet prévoit la construction d’une ligne d’interconnexion reliant les réseaux électriques des quatre pays membres (la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau et le Sénégal) et d’un aménagement hydroélectrique à sambangalou au Sénégal. Dans son speech, Elhadj Lanssana Fofana, a rassuré l’opinion sur le respect de la mise en service de cette ligne au mois de décembre 2021.

« Nous sommes à Labé pour visiter les installations et les ouvrages de l’OMVG, notamment les postes de Garambhé à Labé. Après nous allons aller à Kinkon pour visiter la centrale et à Linsan (Mamou) pour s’enquérir de l’état d’avancement du projet afin de respecter la date de la mise en service de cette ligne d’interconnexion prévue en décembre 2021. Il y avait au départ des petits conflits sur le site de Garambe, mais grâce à l’implication de M. le préfet, Elhadj Safioulaye Bah, tous les conflits sont dissipés. Ce qui est le poste, il sera mis en service en décembre 2021. Déjà, nous avons sur les sites, plusieurs matériaux dont entre autres des transformateurs, des inductances et les pièces de rechange et tous les outillages », Elhadj Lanssana Fofana.

Si certains observateurs estiment que ce projet à trainer les pas, le Haut-commissaire de l’OMVG donne quelques raisons de cette situation.

« Vous savez que de Mali à Boké, on ne traverse que des falaises et des montages. C’est ça d’abord, il y a eu des problèmes des chimpanzés à Gangan et il y a eu le problème du périmètre minier de Russal à Fria. Il y a donc eu des retards propre à la Guinée, mais qu’à même que cela soit, nous, on va tenir le délai de décembre 2021 pour l’ensemble des quatre (4) Etats membres de l’OMVG », dira Elhadj Lanssana Fofana.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

