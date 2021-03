Interdiction de l’importation des médicaments par les non professionnels : le collectif des pharmaciens de Labé aux anges

La décision prise ce jeudi, 11 mars 2021, par le Chef de l’Etat en marge du conseil des ministres interdisant l’importation des médicaments en Guinée par des opérateurs qui n’exercent pas la profession des pharmaciens réjouit a plus d’un titre le collectif des pharmaciens de la ville de Labé.

Au nom de cette association, le comptable de la structure qui fait office de porte-parole, n’a pas passé du dos la cuillère pour faire exploser sa joie.

« C’est un sentiment de joie, de soulagement, c’est une chose qu’on voulait entendre depuis longtemps. Dieu merci le Président de la République a appliqué la loi. La loi demande a ce que le médicament soit dans les mains des spécialistes, ce ne pas n’importe qui doit importer les médicaments. C’est vraiment un ouf de soulagement. C’est la loi qui le dit, le chef de l’Etat n’a fait qu’appliquer la loi », expliquer Dr Daouda Diallo.

Poursuivant, le spécialiste de la vente des produits pharmaceutiques confie qu’il est également important de rappeler aux pharmaciens de se débarrasser de tous les produits périmés.

« Les produits périmés, vous n’êtes pas sans savoir que nous avons incinérés plus de 2 tonnes de produit périmés, stockés dans les différents pharmaciens de Labé. C’est une chose que la loi dit. Donc on ne fait qu’appliquer la loi. Et c’est normal de nous rappeler nous aussi, de mettre la règle sur le point », rappel Dr Diallo.

Dans la foulée, le porte-parole du collectif des pharmaciens de Labé demande au gouvernement de renforcer la pharmacie centrale de Guinée en produits génériques.

« Nous demandons au gouvernement de renforcer la pharmacie mère, qui est la PCG (Pharmacie Centrale de Guinée) afin qu’il ait des produits génériques accessibles à tout le monde. Nous sommes vraiment très ravis de cette décision. Et nous demandons également aux autorités nationales de faire appliquer à la lettre cette décision du chef de l’Etat », demande Dr Daouda Diallo.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

