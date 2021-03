Interdiction de sortie de Dalein: “c’est une affaire qui sera devant le juge” (Me Béa)

Il y a environ une semaine, les avocats de la défense de Cellou Dalein ont respectivement adressé une sommation interpellative à l’endroit du ministre de la sécurité et du commissaire spécial de l’aéroport de Conakry, afin de restituer le passeport de leur client. Mais il semble que le délai de cette sommation est expiré. En effet, le collectif d’avocats compte passer à la vitesse supérieure. Il envisage pour ce fait de saisir un tribunal pour obtenir gain de cause selon Me Salifou Béavogui .

“Nous avons plus d’autres solutions que d’aller devant le juge. Donc dans les heures qui vont suivre, nous allons engager rapidement la procédure de référé pour exiger la restitution du passeport et éventuellement la levée de cette interdiction dont nous n’avons jamais reçu copie et qui nous a jamais été signifiée. Donc de façon inévitable, c’est une affaire qui risque d’être devant le juge. Nous avons reçu le mandat de nous plaindre devant la justice pour qu’elle mette un terme à cette justice et à cet arbitraire”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, la défense du président de l’union des forces démocratiques de Guinée est partagée entre le choix des juridictions du pays capables de dire le droit dans cette affaire.

“Nous sommes en train d’étudier les différentes compétences. Mais sûrement ça sera soit au TPI de Mafanco ou de Kaloum. Mais en tout état de cause, nous prendrons soin d’aller devant une juridiction devant laquelle sincèrement le droit sera dit”, informe-t-il.

Pour finir, l’avocat <<des causes difficiles>> promet que << notre client ne va être dans cette situation de non-droit. Être empêché de sortir et privé de son passeport. Ça, nous n’accepterons pas. Il nous a fermement instruit d’utiliser toutes les voix légales possibles pour mettre un terme à cette situation d’injustice. >>.

Yamoussa Camara

657851102