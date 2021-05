Interdiction de sortir du pays : « on a l’impression d’avoir affaire à des gens sans cœur » (Me Mohamed Traoré)

Les avocats constitués pour défendre les leaders politiques proches du président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée et de son épouse étaient ce Jeudi 27 mai 2021 face à la presse à la maison commune des journalistes, pour apporter une précision sur la dernière sortie du procureur de la République près le Tribunal du première instance de Dixinn, concernant les leaders de l’opposition et ceux de l’UFDG en particulier qui ont été empêchés de sortir récemment du territoire national et l’état d’avancement des procédures judiciaires concernant les détenues politiques.

À en croire Me Mohamed Traoré, qui avait à ses côtés Me Alseny Aïssata Diallo, le communiqué de presse rendu public par le procureur de Dixinn sur l’interdiction d’un certain nombre de personnes de sortir de la Guinée a attiré leur attention. « Nous, nous faisons tout simplement un constat. Il y a une atteinte des libertés d’aller et de venir d’un citoyen ou d’un groupe de citoyens parce que c’est un droit de l’homme, c’est une liberté fondamentale. Vous ne pouvez pas empêcher des gens ou quelqu’un qui n’a pas fait l’objet de poursuites pénales de quitter son pays, d’aller à l’étranger et de revenir dans son pays. Cette situation a fait aujourd’hui que certains citoyens ont choisi de s’installer momentanément à l’extérieur en attendant de voir comment les choses vont évoluer. », a-t-il expliqué.

Et d’ajouter : « parfois, on a l’impression d’avoir affaire à des gens sans cœur, parce que quelqu’un vous dit je suis malade, voici mes documents médicaux. Le droit à la santé est un droit fondamental. Même en prison, les prisonniers doivent recevoir les meilleurs soins de santé possible…Si nous saisissons la cour de Justice de la CEDEAO, c’est pour faire constater une violation des droits de l’homme. »

Concernant la sortie du procureur, qui dit que les mesures d’interdiction de sortir du territoire national ordonnées contre certaines personnes sont confirmées, Me Mohamed Traoré réagit en ces termes : « c’est une contre-vérité. Et comme je l’ai dit tout à l’heure, pour qu’une mesure soit confirmée, il faut qu’elle soit préalablement prise. Tout ce qui concerne la liberté d’un citoyen, on ne peut pas faire ça verbalement. Parce que pour les droits et libertés des citoyens dans un État de droit, il n’y a pas plus cher que ça. On ne peut les restreindre que lorsqu’il y a la nécessité de protéger l’intérêt général ou bien le souci de respecter une autre liberté (…). Nous savons que certaines autorités aéroportuaires ont reçu des appels à partir de l’aéroport pour dire on a appris qu’il y a telle personne qui voyage, si cette personne sort de Conakry, vous aurez affaire à nous. »

Mamadou Yaya Barry