Interdiction d’importation des médicaments par les opérateurs économiques pas en règle : la médicrime va commencer à fonctionner ( Dr. Manizé)

Plus jamais les opérateurs économiques qui ne sont pas de la profession des pharmaciens n’importent pas les médicaments en Guinée. Telle est la décision prise jeudi, 11 mars par le chef de l’État Alpha Condé. C’était lors du conseil des ministres. Interrogé par notre rédaction pour réagir sur ce sujet, le secrétaire général du syndicat des pharmaciens et officines privées de Guinée, Dr Manizé Kolié a salué une décision qui conduit la Guinée vers le bon sens de l’histoire.

“Donnez à César ce qui appartient à César “. Ce vieux adage semble être bien compris par le président de la république qui siffle la fin de la récréation dans le secteur pharmaceutique en Guinée. La décision interdisant l’importation des médicaments par les opérateurs économiques qui ne sont pas de la profession des pharmaciens est salutaire aux yeux de Dr. Manizé Kolié.

<< Mais en beau regard, après 35 ans, la Guinée est en train d’aller vers le bon sens de l’histoire. Cela n’était pas de la mère à boire. Mais simplement qu’il y avait des gens qui avaient des intérêts égoïstes qu’il fallait garder. C’est pourquoi on a traîné tout ce temps. Mais on dit, rira bien qui verra le dernier >>, soupire-t-il.

Ces derniers temps, la Guinée était devenue disons la poubelle des industries pharmaceutiques du monde. Difficile de connaître le nombre des sociétés grossistes qui opèrent dans le pays. Alors confier la profession aux professionnels pour assainir ce secteur donne un grand espoir au syndicat des pharmaciens privés.

<< Mais ça veut dire que la brigade médicrime va commencer à fonctionner. Et nous on est prêt à ça >>, rassurerassure Dr. Manizé Kolié.

Justement avec cette décision, le spectre de grève tant annoncé par Dr. Manizé Kolié et ses camarades semble aussi être rangé dans le territoire.

<< Je ne suis pas un syndicat qui veut montrer sa poitrine non. Nous nous sommes des intellectuels. Nous voulons le bonheur du peuple de Guinée. Et si les décisions sont prises dans ce sens, mais on amortit le coup.>>

Dans la même lancée, Alpha Condé est partie plus loin. Il a invité les autorités concernées à veiller particulièrement aux questions suivantes : Le contrôle systématique des dates de péremption des médicaments, la réduction drastique du nombre d’importateurs grossistes répartiteurs, mais aussi et surtout le renforcement du rôle de la Pharmacie Centrale de Guinée dans l’importation de certains produits et notamment dans l’approvisionnement du pays en médicaments génériques. Dr. Manizé Kolié promet d’y veiller personnellement.

<< Je vais veiller à ça. Ça va être appliqué à la lettre. Et la Guinée sera meilleure que Djibouti et le Kénia. Nous allons être un exemple en Afrique dans la sous-région et pourquoi pas dans le monde?>>,s’interroge-t-il.

A rappelé que cette décision du président de la république était une des principales revendications du syndicat des pharmaciens de Guinée.

