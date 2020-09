Internet haut débit : lancement commercial du backbone national, ce vendredi

C’est l’un des gigantesques projets du président Alpha Condé qui se concrétise enfin. La Guinée va procéder, ce vendredi, 11 septembre au lancement commercial de son backbone national long de 4425 km.

Lancés depuis le 25 juillet 2015, réalisés par la société chinoise Huawei Technologie, les travaux ont coûté à la Guinée et à ses partenaires la bagatelle de 238 millions de dollars américains.

Le directeur de la SOGEB (Société de Gestion et d’Exploitation du Backbone), Sanoussy Dabo qui a été à l’avant-garde du succès de ce projet qui tient à cœur le chef de l’Etat, a invité les opérateurs et fournisseurs d’accès internet à se l’approprier.

« Le président de la République a tenu sa promesse en déployant la fibre sur 4425km suivant un prêt. La SOGEB est prête à 100%. Je demande simplement, aux opérateurs, aux fournisseurs d’accès internet à venir se connecter (…) pour donner le haut débit aux administrations, aux privés, aux Guinéens tout court. Nous avons fait notre partition en déployant la fibre, en la rendant efficace et efficiente. Mais, nous ne sommes pas des commerçants pour vendre au marché, pour vendre aux Guinéens ou à l’administration. Il appartient maintenant aux opérateurs, aux fournisseurs d’accès internet de jouer leur partition. (…) C’est vrai que ça n’a pas été facile, beaucoup de difficultés, mais, quand on croit au projet de société d’une nation, d’un chef, on s’y met. (…) », dit-il dans l’émission “Entretien de Koloma” de la RTG.

Ci-dessous, un extrait de l’intervention du DG de la SOGEB…