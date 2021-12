Internet illimité haut débit: Orange Guinée lance 3 nouvelles offres

La société Orange Guinée a procédé ce Jeudi 9 décembre, au lancement officiel de trois (3) nouvelles offres internet. Les offres Smart Internet illimité, illimity et la fibre orange 100% à usage résidentiel et de bureau sont disponibles à compter de ce vendredi 10 novembre 2021.

Selon le directeur général, Orange Guinée s’engage à travers ces offres à offrir aux guinéens une connexion internet de qualité.

« Dans la vision d’orange, l’accès à Internet ne doit plus être un luxe mais doit faire partir du naturel de notre quotidien à tous. Être à l’ère du numérique veut aussi dire pour nous, pouvoir se connecter à l’Internet partout, pour se divertir, être en contact avec nos proches, pour se former, pour développer ses activités professionnelles. C’est pourquoi chez orange Guinée, nous avons toujours œuvré pour continuer la connectivité, l’accessibilité et l’expérience et pour toujours proposer des solutions innovantes qui répondent aux besoins de nos clients », a déclaré Aboubacar Sadikh Diop.

Poursuivant, le directeur général d’Orange Guinée d’ajouter : « Ce réseau dont nous sommes heureux de mettre à la disposition de nos clients fait l’objet d’une constante attention et surtout d’une amélioration continue tant dans sa qualité que dans ses offres, pour que le client à tout moment puisse être pleinement satisfait ».

Aboubacar Sadikh Diop souligne que les trois offres permettront aux clients d’Orange Guinée selon leurs moyens, un accès permanent à l’Internet de haute qualité.

« Donc, dans la continuité de cette mission, j’ai le plaisir de vous annoncer à partir de ce Vendredi 10 décembre 2021, orange lance 3 nouvelles offres illimitées. D’abord nous allons lancé 2 offres, le 1er , c’est le « Smart Internet illimité » pour un usage professionnel et la seconde s’appelle « Illimity » pour un usage résidentiel. Toutes ces offres sont pensées pour assurer un accès permanent à l’internet haut débit, en consommation illimitée, comme son nom l’indique. Avec la flexibilité requise, c’est-à-dire, pouvoir ajuster sa formule en fonction de ses besoins et en facilitant une maîtrise de son budget par les forfaits. Et la 3ème offre que nous lançons est la fibre orange 100% pour des débits qui peuvent aller jusqu’à 30 Mégas. Pour le moment, cette offre est disponible dans la zone de Camayenne, mais nous vous assurons qu’elle sera très rapidement étendue et sera disponible partout ou cela sera possible », a expliqué le directeur général d’Orange Guinée.

Après le lancement des nouvelles offres, le Directeur Marketing d’Orange Guinée dira qu’au delà de la rapidité, les clients pourront partager la connexion avec tout le monde à la maison : « Les 2 premières offres grand public, c’est illimity. Donc, ça vous permet d’avoir des débits jusqu’à 6 Mégas, c’est très rapide, vous pouvez partagez la connexion avec tout le monde à la maison pour pouvoir avoir des usages très différents: ça peut être du streaming, regarder des télévisions de haute qualité ou encore de pouvoir jouer en ligne pour les enfants. Et on a l’offre Smart Illimity Pro ou les clients « Be to Be » pour les shows, les entreprises…Et la dernière, c’est la fibre orange 100%, c’est le top des top si je peux dire, elle vous permet d’avoir des débits jusqu’à 30 Mégas, c’est du jamais vu en Guinée…», a indiqué Alhassane Adjiak.

Le Directeur des Entreprises d’Orange Guinée, Tidiane Dindo a de son côté, admis qu’avec ces nouveaux produits d’Orange, le client paie juste un montant forfaitaire et il a la connexion internet illimitée durant tout le mois : «Aujourd’hui, vous avez plutôt l’habitude de vous connecter à partir des cartes SIM et aujourd’hui la nouvelle solution qu’on lance, c’est des offres radios, c’est-à-dire c’est des accès physique on va mettre des installations, des antennes à l’extérieur, puis un équipement wifi à l’intérieur chez le client qui vous permet d’avoir un accès illimité. Donc, ce n’est pas la même chose avec des solutions où il faut recharger ici le client paie un montant forfaitaire chaque mois et du 1er jusqu’au 30 du mois, il a la connexion et il renouvelle sa connexion une seul fois par mois. Pour se réabonner, ce n’est pas compliqué, il suffit juste de le faire via Orange Money », a expliqué Tidiane Dindo.

Karamo Kaba, client d’Orange venu assister au lancement, s’est dit très satisfait des offres et de l’interaction entre orange et ses clients et trouve les offres raisonnables : « Aujourd’hui, les gens se plaignent beaucoup de l’Internet. Si orange sur plan professionnel et personnel fait des offres illimitées en terme d’utilisation de la connexion internet, je crois que c’est une grande satisfaction, nous ne pouvons que remercier la société et les équipes qui ont travaillées là-dessus. On espère que dans l’utilisation, nous allons être aussi satisfaits comme cela a été annoncé. Moi personnellement, je trouve les offres raisonnables, parce qu’ils ont fait une offre allant de 1 à 2 millions. Moi, je vais absolument l’utiliser mais pour le moment, ça va être à domicile.»

Mamadou Yaya Barry

