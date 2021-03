Arrestation d’Amadou Diouldé Diallo : ‘’il y a eu une, deux convocations…” (Fabou)

Face à la presse, mardi, dans la salle de conférence du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile à Coléah, le directeur Central de la Police Judiciaire (DCPJ), Aboubacar Fabou Camara est revenu sur la procédure d’interpellation du journaliste sportif et historien Amadou Diouldé Diallo.

A l’en croire, « après avoir analysé les déclarations de monsieur Amadou Diouldé Diallo, nous avons été saisis par le procureur général nous demandant de rechercher, de situer et d’interpeller le nommé sur les faits dont nous avons été informés. Nous avons transcrit ses déclarations sur la radio Lynx Fm,. Vu les propos tenus dans lesquels nous avons constaté des infractions graves, nous ont poussé à lui adresser une première convocation par voie d’huissier bien adressée à lui, une deuxième et il s’est mis dans une position à décliner des invitations faites…. », explique-t-il. Ajoutant que « la troisième convocation est basée sur ce qu’on appelle la comparution forcée. Il s’est rendu sur une place publique qu’on appelle le stade du 28 septembre, nous nous sommes présentés à lui et nous l’avons interpellé sans aucune violence. Il n’y a pas eu de descente musclée comme cela se dit et toutes les autres interpellations se sont passées ainsi. Je ne vois pas une seule fois, une personne qui dira qu’elle a été blessée, traumatisée au cours de son interpellation. Je rassure que les services de la direction centrale police judiciaire feront tout pour que le droit humanitaire soit respecté et que force reste à la loi ».

Le journaliste Amadou Diouldé Diallo, un vétéran de la presse guinéenne a été arrêté le 27 février dernier alors qu’il faisait son jogging au stade du 28 septembre à Dixinn et conduit à la DCPJ. Il sera présenté à un juge qui l’inculpera et le placera sous mandat de dépôt pour “offense au chef de l’Etat”.

Mamadou Yaya Barry