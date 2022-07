Arrestation de Foniké, Djanii et Billo: le procureur de Dixinn dément avoir signé une réquisition

Depuis l’interpellation de force des leaders du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) le mardi dernier, les commentaires fusent de partout.

Ce Jeudi 7 juillet, le parquet de Dixinn a, dans un communiqué rendu public, signé du Procureur de la République près du Tribunal de Première Instance de Dixinn en la personne de Algassimou Diallo, apporté des précisions sur l’interpellation des leaders du FNDC en l’occurrence Oumar Sylla alias Foniké Mengué ,de Alpha Midiaou Bah appelé communément Djanii Alpha et de Billo Bah.

À en croire le Procureur de Dixinn, son Parquet a été surpris et outré d’apprendre par un communiqué du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile lu à la télévision nationale le 06 Juillet 2022 que l’interpellation des susnommés aurait été faite sur la base d’une réquisition signée du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Dixinn. « Ceci n’est pas conforme à la réalité et ne reflète pas les pratiques de mon Parquet ».

Yaya Barry