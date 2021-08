Interpellation des citoyens pour violation du couvre-feu : « C’est pour amener les uns et les autres à un changement de comportements et de mentalités » (Boubacar Kassé)

L’artiste Lega Bah et une soixantaine de personnes ont été interpellé ce week-end dans un lieu de loisir pour violation du couvre-feu instauré pour lutter contre la propagation du Covid-19 en Guinée. Intervenant ce Lundi 23 août, dans « Mirador » de FIM Fm, le Directeur Central de la Sécurité Publique Boubacar Kassé est revenu sur les motifs de leurs arrestations, avant de rajouter qu’ils seront présentés à la presse ce Lundi à la presse avant de les remettre au procureur qui décidera de leur sort.

D’entrée, le contrôleur général de la police de déplorer : « Malgré toutes les dispositions sécuritaires prises par l’OMS et avec le gouvernement, les gens s’évertuent et partent en porte-à-faux avec la loi qui consiste à protéger la population. Donc, il est clair que les boîtes de nuit sont formées de jour et de nuit et à partir de 22h, il n’y a aucune activité, les bars, restaurants, les maquis et autres doivent être fermés, et si les gens s’évertuent à outrepasser et aller aux murs de ces lieux, Il est du devoir du service de la police d’intervenir », a-t-il précisé.

Et d’ajouter : « Il y a 3 mois, nous étions sur le terrain jour et nuit et nombreux sont les tenanciers de ces bars et boîtes de nuit qui s’évertuent. Si nous les présentons, c’est pour sensibiliser, c’est pour amener les uns et les autres à un changement de comportements et de mentalités. C’est pour que chacun en ce qui le concerne puisse s’impliquer pour bouter hors de la Guinée cette maladie qui est à sa troisième phase avec son variant Delta »

Pour finir, le contrôleur de police souligne que c’est à la justice de faire son travail.

« On ne va pas exposer les visages des gens, nous allons seulement parler des faits, nous allons les présenter à visage couvert…Et tout ce que nous faisons c’est en rapport avec la justice, avec les procureurs, ils sont au courant…La suite, les Procès Verbaux (PV) sont déjà prêts. Après avoir présenté ces individus à la presse, nous allons les présenter au procureur c’est à lui de prendre une décision ou de prendre en citation direct. Nous, nous faisons notre travail et à la justice de continuer aussi à faire son travail »

Mamadou Yaya Barry

