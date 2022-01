Interruption dans la délivrance des passeports : “le PDG de la société IRIS n’a pas voulu me parler” (ministre Bachir Diallo)

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Bachir Diallo, s’est exprimé ce Vendredi 28 janvier 2022, sur l’interruption de la délivrance des passeports et les conditions pénibles dans lesquelles les Guinéens arrivent à se procurer ce document de voyage.

Lors de son passage dans l’émission des “Grandes Gueules” de la radio Espace Fm, il a fait remarquer que la société IRIS qui sous-traite avec la Société LOUBA est confrontée à un problème de stock et cette rupture de matière première dont on parle, n’a eu lieu qu’en Guinée au point qu’il ait rupture dans le Stock.

A l’entame de son speech, le Ministre de la sécurité et de la protection civile a déploré les ‘’magouilles’’ liées à l’enrôlement des citoyens sous le hangar du Ministère.

« Vous imaginez dans quelle condition vous avez reçu votre passeport au Ministère de la sécurité et de la protection civile, les conditions inhumaines dans lesquelles on fait l’enrôlement et deuxièmement l’arnaque qu’il y a au niveau de l’enrôlement des citoyens et troisièmement les conditions techniques dans lesquelles la société LOUBA travaille, c’est tout simplement inadmissible.»

Et de poursuivre : « la société IRIS a sous-traité avec une société dite LOUBA alors que dans la convention avec la société IRIS, ce sont les vrais travailleurs de celle-ci qui devaient être ici présents mais ils ont sous-traité avec LOUBA. Donc, il y a eu des défaillances répétitives de la part de la société LOUBA qui a sous-traité avec IRIS. Parmi ces manquements vous avez non seulement des problèmes techniques récurrents mais également le problème de rupture de stock.»

Plus loin, le Ministère de la sécurité et de la protection civile a tenu à rappeler que lorsqu’ils se sont rendus compte qu’il n’y avait plus assez de passeport en stock, il a alerté la société IRIS à plusieurs reprises mais malheureusement elle n’a pas satisfait à aucune de ses demandes « Je les ai appelé et j’ai fait la commande, il n’y a jamais eu de passeport, j’ai fait une deuxième commande, pas de passeport, j’en suis à ma troisième commande toujours pas de passeport. Et de manière unilatérale, la société IRIS me propose cet autre passeport d’une autre couleur sortie du stock de l’avant dernière génération de passeport. Je rappelle ici à tous les citoyens que le Ministre de la sécurité n’est pas compétent pour changer la couleur d’un passeport officiel, c’est quelque chose qui se discute en conseil de ministres, lorsqu’il est acquis on le change.

J’ai cherché à entrer en contact avec la vraie société. Mais le PDG de la société IRIS n’a pas voulu me parler, il m’a juste envoyé sa directrice commerciale et cette dernière m’a juste parlé pendant cinq minutes avant de rentrer chez elle. Après cela, ils nous ont plus recontacté.»

Pour des cas d’urgence liés à la maladie ou pour les étudiants boursiers, le Ministre Bachir Diallo de rassurer qu’il y a des dispositions qui sont déjà prises.

«On a gardé un stock de 1000 passeports uniquement pour les cas de maladies et des boursiers…Mais vous savez en Guinée pour un cas comme ça tout le monde devient malade et lorsqu’on dit ce sont des étudiants boursiers tout le monde devient étudiants boursiers. Donc, moi c’est ce que j’essaye de gérer.

Mais si aujourd’hui la société IRIS est en mesure de changer les conditions dans lesquelles nos concitoyens s’enrôlent, ils sont en mesure de fournir les passeports avec la même couleur pourquoi ne pas renouer avec eux…»

La question que le Ministre Bachir Diallo se pose aujourd’hui est de savoir ce qui empêcherait la société IRIS à fournir ce stock.

Mamadou Yaya Barry