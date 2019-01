Interview- Damaro : ‘’je crois qu’il est en train de se passer un glissement du mandat de l’Assemblée nationale‘’

Dans une interview qu’il a accordée à Mediaguinee samedi, le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-ciel (au pouvoir), l’honorable Amadou Damaro Camara s’est exprimé sur des sujets majeurs de l’actualité nationale, notamment le refus du président Alpha Condé de signer le nouveau code civil. Il a ensuite évoqué la fin du mandat de l’assemblée nationale, le SLECG, le cas Faya….

Mediaguinee: Le président Alpha Condé a renvoyé pour une seconde lecture le projet de code civil voté le 29 décembre dernier. Selon vous, pourquoi, le chef de l’Etat refuserait-il de signer ce nouveau code civil?

Amadou Damaro Camara : Dire qu’il a refusé de signer… [Il n’achève pas la phrase] Toute loi qui est envoyée au président de la République pour être promulguée, la Constitution lui réserve deux droits, le droit d’amendement et le droit de retour pour une seconde lecture. Dans ce cas -ci, il s’est proposé de nous renvoyer le code civil pour une seconde lecture, ce qui est de son droit avec le risque qu’en cas de seconde lecture pour être renvoyée à lui pour signature, il faut que la loi soit votée avec un minium des 2/3 des députés. Sinon le projet est mort, c’est ça la loi. Mais nous attendons ou la législature prochaine attendra pour s’en saisir et avoir une seconde lecture.

Dans quelques jours, le mandat de cette législature va expirer. En pareille circonstance, que prévoit la Constitution guinéenne ?

J’avoue qu’il y a un vide juridique en la matière. Et comme on a l’habitude de dire que quand il n’y a pas de loi, le juge crée la loi. On appelle cela un peu la jurisprudence. Le président de l’assemblée nationale écrit au président de la république pour manifester et lui signaler la fin du mandat de l’assemblée nationale. Et le président à son tour doit demander consultation à la Cour constitutionnelle qui s’entoure d’arguments juridiques, techniques ou parfois même politiques ou conjoncturels pour autoriser à ce qu’il y ait un glissement sur le mandat de l’assemblée nationale. Et je crois, c’est ce qu’il est en train de se passer.

Aucune institution républicaine en Guinée n’a un siège

Bon nombre de personnes fustigent le fait que le mandat de l’assemblée nationale arrive à terme et que vous les élus du peuple, avez été incapables de vous trouver un siège digne du nom…

Il ne revient pas à l’Assemblée de construire, il revient à l’Etat de construire un palais de l’assemblée. Comme il construit le palais de la justice, comme il construit le palais pour les institutions constitutionnelles. Malheureusement, aucune institution républicaine en Guinée n’a un siège. Donc, il n’y a pas que l’assemblée nationale. Nous, nous ne votons pas un budget pour nous construire. Donc, il revient à l’exécutif de construire ces bâtiments et de faire abriter les institutions républicaines dans ces bâtiments.

Le SLECG dirigé par Aboubacar Soumah appelle à une marche le lundi, vous ne craignez rien?

C’est un syndicaliste. Je ne suis pas de cette branche de l’Etat qui s’occupe de ça.

Faya a fait 4 jours de jeûne qu’il a appelés grève de la faim. Il mangeait bien le matin, il vient le soir, il entre il mange aussi, tout le monde peut faire ça

Il y a le leader du Bloc libéral Dr Faya Lansana Millimouno qui a appelé les parents d’élèves et militants des partis politiques à rejoindre lundi cette marche des enseignants. Votre réaction?

Lui-même, ces enfants ne sont pas là. C’est ce leader-là, donc ce n’est pas son souci. Si vraiment il avait le souci de l’éducation en Guinée, il aurait prévu garder ses enfants-ci. Il faut laisser la politique d’un côté et laisser les syndicalistes faire leur revendication. Ce sont deux secteurs qui ne doivent pas du tout avoir de coalition. Mais nos politiciens en manque de repère sautent toujours dans le champ qui ne leur appartient pas. Je sais qu’il a fait 4 jours de jeûne qu’il a appelés grève de la faim. Il mangeait bien le matin, il vient le soir, il entre il mange aussi, tout le monde peut faire ça. Et qu’est-ce que ça va changer ? Rien.

Mediaguinee: Votre mot de la fin

Il faut que chacun s’y mette pour que ce pays soit gouvernable, que ce nouvel an apporte la paix sans quoi personne n’y gagne ni mouvance ni opposition.

