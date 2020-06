Kabinet Camara : ‘’en Guinée, la situation des albinos est vraiment préoccupante’’

INTERVIEW. Le 13 juin de chaque année, l’humanité célèbre la journée internationale de sensibilisation à l’albinisme. En Guinée, comme dans d’autres pays du monde, l’événement coïncide avec la crise sanitaire liée à la pandémie de Coronavirus. Mais, la situation ne laisse pas indifférentes les personnes porteuses d’albinisme. Elles ont brisé le silence pour dénoncer et interpeller les autorités sur les pratiques dont est victime cette couche sociale.

Dans un entretien accordé, samedi 13 juin 2020 à la rédaction de Mediaguinee, le président de l’Union pour le bien-être des Albinos de Guinée (UBEAG), Kabinet Camara nous a ouvert son cœur. Interview…

Mediaguinee : La Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme est célébrée cette année dans un contexte particulier lié à la pandémie de Coronavirus. Chez nous en Guinée, l’état d’urgence sanitaire qui interdit tout regroupement est toujours en vigueur. Quel est votre sentiment ?

Kabinet Camara : Le sentiment est partagé. C’est un sentiment de joie quand je vois mes frères et sœurs tous en ensemble avec les parents, pour célébrer cette journée. C’est une bonne chose pour nous. Par contre, je suis un peu frustré parce que quand je pense à toutes ces personnes qui sont mortes par des fautes humaines. C’est-à-dire des crimes rituels et des attaques sur des personnes atteintes d’albinisme dans d’autres pays. En plus de cela, nos frères et sœurs qui sont morts de cancer parce qu’on n’a pas pu les aider par faute de moyens, ça me frustre davantage. C’est une journée d’honneur et de joie pour nous les personnes atteintes d’albinisme de la Guinée et du monde entier. Même si la pandémie est là, nous allons quand même fêter cette joie de fierté par rapport à cette journée.

Les personnes porteuses d’albinisme sont victimes de pratiques malsaines liées aux sacrifices rituels et à des fins de commerce. Vous êtes responsable d’une organisation qui défend les droits de cette couche. Quel constat vous en faites ?

Nous n’avons pas d’informations sur les personnes porteuses d’albinisme qui sont données pour des sacrifices rituels. Mais en vérité, les gens ont des difficultés d’en parler. Parce que quand tu es issu d’une région ou d’une localité, là où certains actes se passent, il est difficile aux parents d’en parler. Certes les gens cachent des informations mais, nous n’avons eu de nouvelles concernant ces pratiques en Guinée. En ce que qui concerne notre pays, on n’a pas d’information parce qu’il n’y a pas eu de cas connu de tout le monde. En général, le constat est alarmant. Et, ce sont même les parents qui refusent de contribuer à l’éducation de leurs enfants. Si les parents n’acceptent pas que leurs enfants aillent à l’école, ils doivent comprendre que la mendicité n’a rien d’avantageux pour une personne atteinte d’albinisme. Elle les pousse à avoir une peau dégradée du fait qu’ils sont exposés au soleil. Ces enfants ont tout le temps des problèmes de cancer. Et, en plus de cela, quand tu mets les enfants à l’école, les parents viennent les prendre pour les donner aux gens pour des fins de mendicité. Et, le gros problème est que tous les enfants qui sont généralement dans les rues de Conakry, viennent de l’intérieur du pays, ils ne sont pas généralement avec leurs parents. C’est pourquoi il faut que l’OPROGEM se bouge. Ils nous aident à passer au processus de ratissage de ces enfants et que les parents viennent signer des engagements pour ne plus mettre ces enfants-là dans les rues. Celui qui ne peut pas prendre soin de son enfant, on va mettre l’enfant à la disposition des orphelinats qui peuvent vraiment soutenir ces enfants.

Est-ce que vous voyez une grande part de responsabilité de l’Etat dans cette situation d’abandon des albinos ?

La situation des personnes atteintes d’albinisme est vraiment préoccupante parce qu’il ne s’agit pas seulement de se focaliser sur le contexte social. C’est vrai que les gens ont tendance à accepter les personnes atteintes d’albinisme, ce qui est une réjouissance pour nous. Et, nous ne sommes pas tellement rejetés comme avant. Mais dans ce cadre, le contexte est beaucoup plus préoccupant. Il y a assez de personnes atteintes d’albinisme qui ont le cancer faute de sensibilisation.

La responsabilité de l’Etat est de nous accompagner parce que les produits que nous utilisons coûtent excessivement très chers. Le litre du liquide pour le traitement de la peau est à 1 million de francs guinéens, et un litre ne peut pas traiter plusieurs personnes. Il nous faut 5 litres pour 30 personnes pour permettre aux gens d’avoir une peau plus claire.

Donc, il faut vraiment que l’Etat nous aide à avoir les moyens pour acheter les kits sanitaires. D’abord des kits d’hygiène qui sont des crèmes pour la protection de la peau pour prendre soin de ces enfants. Plus loin, qu’il nous aide à ce que tous les enfants qui veulent étudier puissent aller à l’école. Ceux qui ne veulent pas étudier, qu’on puisse les mettre dans les salons de métier pour qu’ils puissent faire quelque chose dans la vie.

En plus de cela, il y a le contexte éducatif. Les enfants doivent aller à l’école. Il faut les pousser à étudier parce que si on n’étudie pas, il est très compliqué de s’en sortir.

Chaque année, le travail de votre organisation sur les réseaux sociaux et sur le terrain est vanté. Quelles sont les activités qui s’inscrivent dans la dynamique de cette journée ?

Les activités ont commencé en début de semaine dans les radios et les télévisons pour faire passer le message de la célébration de la journée internationale de sensibilisation à l’albinisme. Sur les réseaux sociaux, notre ONG a fait un projet en demandant à ce que toutes les personnes qui aiment les personnes atteintes d’albinisme, partagent les affiches concernant les personnes atteintes d’albinisme. Également 10 secondes de sensibilisation pour la protection de cette couche.

Un peu plus haut, vous avez lancé un appel aux autorités du pays pour la prise en compte des conditions de vie des albinos. Mais selon vous, qu’est-ce que les parents doivent faire pour mieux prendre soin de leurs enfants albinos ?

L’appel que j’ai à lancer à l’endroit des parents qui abandonnent les enfants, c’est dire que la mendicité ne les aide pas. Ça n’a rien de bon de vivre dans la mendicité. Il n’y a aucun mendiant dans mon organisation. Si tu sais que tu vis dans la mendicité, tu ne peux pas me rejoindre. Je dis souvent ‘’si tu veux que je t’aide, il faut quitter la mendicité pour que tu puisses bien organiser ta vie. Si ce n’est pas le cas, tu n’es pas prêt à rejoindre mon organisation’’. C’est pourquoi nous appelons ces parents à cesser cette pratique. Ce, à travers nos campagnes de sensibilisation. Mais, malheureusement certains ne comprennent pas.

Réalisée par Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57