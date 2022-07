INTERVIEW. Mamadou Sylla : « Sheitan dort, c’est quelqu’un qui le reveille »

Dans une interview qu’il a accordée à Mediaguinee, le président de l’UDG [Union Démocratique de Guinée] et homme d’affaires prospère a donné son son point de vue sur les derniers évènements enregistrés suite aux manifestations de rue du FNDC [Front national pour la défense de la démocratie]. À en croire Mamadou Sylla, de tout ce qu’il y a eu ces derniers jours, la plus grande responsabilité incombe à l’État. Interview..

Mediaguinee: Alors que sur demande du président en exercice de la CEDEAO et président de la Guinée Bissau Umaro Sissoco Embalo, le FNDC avait décidé de surseoir à ses manifestations de rue, ses leaders ont annoncé à travers une déclaration, « l’enlèvement » de leur coordinateur national. Qu’en pensez-vous ?

Mamadou Sylla: Moi je regrette beaucoup la façon dont les choses se déroulent. Depuis jeudi-vendredi, il y a eu des manifestations bien sûr, le FNDC a appelé à manifester. D’abord dans un premier temps ils ont demandé à faire une marche qui leur a été refusée. Mais hier le FNDC a annoncé que le président de la CEDEAO en la personne de Embalo a demandé au FNDC de suspendre la manifestation. Parce que eux-aussi voient ce qui se passe en Guinée, et surtout qu’il y a eu déjà 5 morts avec tous les dégâts enregistrés et les militaires, gendarmes, policiers qui sont dans la rue, tout ça ne rassure pas les gens à l’extérieur. Et comme c’est lui qui a la charge de présider la CEDEAO, il a demandé au FNDC de suspendre, de faire une semaine de trêve pour qu’il puisse essayer de faire venir le médiateur désigné. Les jeunes ont accepté ça, tous étaient contents. Et je crois que la nouvelle est tombée un peu avant minuit, mais après qu’est-ce qu’on apprend? On s’est réveillé encore avec des problèmes. Vous savez quand on nous a dit que le coordinateur du FNDC a été enlevé, le pouvoir de la justice c’est jusqu’à une heure bien donnée, jusqu’à 18 heures on peut convoquer quelqu’un, mais venir prendre quelqu’un à 2 heures du matin, ça c’est des choses d’il y a 10 ans en arrière avec le régime défunt, c’est comme ça qu’on faisait. Tout le monde a crié, tout le monde a dit que ce n’est pas normal et a condamné. Alors si c’est le même problème qui revient encore, moi je ne suis pas pour ça. Parce qu’à partir du moment où le président de la CEDEAO a demandé une trêve qu’ils ont acceptée, je ne pensais pas qu’on allait kidnapper quelqu’un chez lui dans la nuit pour l’emmener là où ils veulent l’emmener.

Mediaguinee: Alors vous condamnez cet acte?

Mamadou Sylla: On condamne cet acte car vous savez que la forme gâte toujours le fond. Donc la forme n’a pas été respectée, ce n’est pas comme ça. Il faut convoquer, c’est des gens qui ne courent jamais.

Mediaguinee: Tout à l’heure à l’entame de notre interview, vous avez commencé par regretter le déroulement des évènements. Est-ce à dire que vous qui avez soutenu le FNDC dans sa volonté de manifester, vous regrettez de l’avoir fait ?

Mamadou Sylla: Nous, on a soutenu quelque chose et je crois que tous ceux qui ont soutenu le FNDC pour cette marche pacifique, je pense que le CNRD et le gouvernement devaient nous féliciter parce que ça va dans le sens que eux-mêmes ils ont élaboré. Car quand on parle de l’article 8 qui donne la liberté à tout citoyen de manifester, si nous on veut respecter ces clauses là, ils devaient vraiment nous féliciter. Ceux qui étaient contre ça, peut-être qui sont contre leurs idées, mai nous en tant que démocrates, on a respecté ce que l’autorité a demandé… Maintenant que ça tourne comme ça, je crois que la responsabilité est partagée mais pèse surtout du côté de l’État parce que l’État avait tous les moyens d’encadrer cette marche là. On a eu des marches ici qui ont été pacifiques, les gens ont marché ici et il n’y a jamais eu de problème. Alors maintenant dès qu’on refuse quelque chose comme le droit de manifester c’est compliqué.

Le régime actuel devait accepter surtout de s’asseoir et dialoguer parce que c’est tout ce qui a emmené ça là. Au temps du colonel Mamadi Doumbouya il y a eu 6 morts déjà parce que l’autrefois quand il y a eu la marche du FNDC il y a eu un mort et cette fois-ci cinq morts, ce qui fait six (6) morts et c’est trop. Donc lui aussi il commence à avoir beaucoup de bilan. Donc moi aussi je l’encourage pas dans ce sens là. Tous les moyens qu’ils ont mis à empêcher ça ces deux jours là, ils avaient mis ça à encadrer, ça allait finir depuis le jeudi avant 18 heures. Donc voilà vous voyez ce que ça a fait, il y a des dégâts matériels, il y a eu des pertes en vies humaines. Vraiment c’est regrettable.

Mediaguinee: Au point où nous en sommes aujourd’hui, si vous deviez lancer un appel au CNRD et au FNDC, quel serait-il ?

Mamadou Sylla: Moi je crois que comme le disent certains, le gouvernement est le père de la nation. Donc c’est comme un père de famille, quand son enfant dit qu’il veut ça, surtout quand la loi l’autorise. Donc si tu à ton enfant, tu refuses ça à ton peuple, c’est le résultat qui est là. Donc tout ce que je peux dire, tout le problème de la Guinée c’est le gouvernement qui a toujours tort. En Guinée c’est comme ça. C’est eux qui ont les militaires, qui ont la force, qui ont les ressources, ils ont le fusil, ils ont tout donc c’est eux qui devaient savoir que le peuple là c’est eux qui le coiffent. Donc demain tout peut arriver. Donc ce conseil que j’ai à donner au CNRD et son président, c’est pas compliqué, c’est d’essayer de faire ce que le peuple demande. S’il dit qu’on va s’asseoir, il faut accepter qu’on s’asseoie pour qu’on discute. S’il dit qu’il veut marcher, encadrez, parce que la loi dit ça. Au temps du président Alpha, on a toujours dit « prenez Tannerie jusqu’à vers Hamdallaye jusqu’au stade. Donc ils devaient négocier entre les communes à traverser et les organisateurs. Il y a eu plusieurs fois des marches comme ça, il n’y a pas eu de problème, mais dès qu’on dit qu’on interdit seulement les problèmes commencent.

Mediaguinee: Juste une dernière question avant de clôturer, il y a des observateurs nationaux qui dénoncent l’utilisation des mineurs de moins de 15 ans dans les manifestations. Quel est votre avis sur ce sujet ?

Mamadou Sylla: C’est pourquoi on dit c’est pas bon. Vous savez, on dit que le Sheitan dort, c’est quelqu’un qui le reveille. Le problème, souvent c’est des gens qui provoquent. Tant qu’il n’y a pas de bloquage ou refus de marche, je crois ça n’allait pas arriver comme ça. Les jeunes qui sortent aujourd’hui, j’ai entendu aujourd’hui RFI dire quils ont interdit certains jeunes, mais c’est des gens qui ont essayé de les raisonner. Les trois examens qui viennent de passer, les gens disent que c’est parce qu’on les a fait échouer. Qu’il n’y a eu que 9% d’admis au BAC donc qu’eux aussi ils feront tout pour faire partie de la marche. Donc il y a beaucoup de frustrés, les petits là, qui sont rentrés dans la danse pendant que ce n’est pas le FNDC qui a demandé cela. Donc quand il y a un problème, il faut essayer de voir tout autour pourquoi il y a eu cela. Alors c’est pourquoi il faut toujours éviter que les gens descendent dans la rue parce qu’il y a d’autres aussi qui en profitent pour chercher de quoi manger. Donc c’est ça !

Interview réalisée par Maciré Camara