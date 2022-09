Interview. Mouctar Diallo tué sur l’Axe : « on ne peut pas mentir, il n’a pas été tué par balle » (frère)

Depuis la nuit d’hier samedi, 3 septembre, beaucoup de spéculations ont fait état d’un jeune garçon (sur la photo), âgé d’une vingtaine d’années qui aurait été tué par balle, au carrefour Cirage, dans la commune de Ratoma, par les forces de défense et de sécurité. Le frère aîné du frère de la victime Kabinet Akass Diallo, a apporté des précisions sur les circonstances de la mort de son frère Mouctar Diallo, médecin de formation en dermatologie, au micro de Mediaguinee, dans l’après-midi de ce dimanche 04 septembre.

Dans cet entretien, M. Diallo a précisé que son jeune frère n’a pas été tué par balle puisqu’ils n’ont pas trouvé des traces de balle, ni une rentrée, ni une sortie sur le corps de Mouctar Diallo.

« Nous réclamons justice auprès de Dieu, parce que c’est lui qui est le juge suprême, qui ne fait pas d’erreur dans ses jugements »

Mediaguinee: dites-nous comment vous avez appris la mort de votre frère ?

Kabinet Akass Diallo: C’est un événement tragique pour la famille. Hier aux environs de 13h, mon frère s’était rendu à Hamdallaye parce qu’il préparait sa thèse de Doctorat. Dcnc il est allé pour des fins de recherche, c’est sur son chemin de retour aux environs de 19h 20h, il est venu trouver qu’il y a un affrontement entre les forces de l’ordre et des jeunes manifestants. C’est là qu’il a été tué.

Hier comme il y avait des tirs de sommation, on a fait comprendre qu’il avait reçu une balle, donc ont était confus. Et ce matin on s’est rendu dans la clinique où il se trouvait et la délégation qu’on a dépêchée a trouvé que mon frère n’a pas été touché par balle, aucune trace de balle ne se trouvait sur son corps. Il avait sa moto et son ordinateur que ces inconnus ont voulu retirer. Comme il a refusé, il y a eu tiraillement entre eux, il a reçu des coups et il est décédé suite à ça sur le champ.

Mediaguinee: Est-ce que vous avez procédé à l’autopsie depuis hier ?

Kabinet Abass Diallo: D’abord quand quelqu’un est atteint par une balle on sait à vu d’œil qu’il a été atteint par balle directement parce qu’il faut avoir des traces sur le corps mais il n’y a pas ni une rentrée ni une sortie de balle. Maintenant nous, on a voulu enterrer notre frère aujourd’hui mais le Procureur Général [ qui a été dépêché par le ministre de la Justice pour venir ] nous a fait comprendre que la famille n’a qu’à se ressaisir pour qu’il fasse une autopsie devant la famille avant de nous remettre le corps. Au moment où je vous parle là ces démarches sont en train d’être menées. On attend les parents qui viennent de Siguiri pour Conakry pour voir la suite. Mais franchement on ne peut pas mentir, notre frère a été tué par les inconnus mais ce n’est pas par balle.

Mediaguinee: Votre frère a reçu les coups où exactement ?

Kabinet Akass Diallo: Il a reçu des coups sur sa tête

Mediaguinee: Que réclamez vous aujourd’hui ?

Kabinet Akass Diallo: Premièrement, je demande à tous les Guinéens, surtout à la jeunesse, de faire une prise de conscience. Ces manifestations ou ces tueries là n’arrangent aucun Guinéen. Nous, nous venons de perde un espoir mais ce n’est pas l’espoir qui est totalement perdu, le Tout-Puissant sait ce qu’il fait et tout ce qu’il fait est bon. Nous réclamons justice auprès de tout le monde mais surtout auprès de Dieu, parce que c’est lui qui est le juge suprême, qui ne fait pas d’erreur dans ses jugements. On s’en remet à Dieu et nous demandons à tout le monde de s’en remettre à Dieu. Nous prions Dieu que la paix règne dans notre pays.

Mediaguinee: Est-ce que vous allez porter plainte contre X ?

Kabinet Abass Diallo: Pour le moment, je ne peux rien dire pour le moment, je suis le frère aîné mais nous sommes une famille. Nous sommes actuellement sous le choc, tout ce qu’on peut faire pour le moment, c’est comment accompagner notre frère, pour qu’il puisse regagner sa dernière demeure et la suite viendra après. Pour toute information ou autre, les médias seront informés.

