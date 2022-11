Interview. Souleymane Bah, DG Fonds d’appui au développement des médias (FADEM) : « la HAC est un partenaire stratégique »

Longtemps réclamé par les professionnels des médias en Guinée, le Fonds d’Appui au développement des Médias (FADEM) a pris forme. Les attributions de cette importante direction chargée du financement, du développement et de la promotion des médias sont maintenant connues à travers un décret récemment signé par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya.

Dans cet entretien qu’il a bien voulu nous accorder, le Directeur Général du FADEM, Souleymane Bah a expliqué plusieurs choses dont le rapport entre sa structure et la Haute Autorité de la Communication (HAC). Lisez !

Mediaguinee.com : Peut-on avoir une idée précise sur les missions et attributions du FADEM que vous gérez ?

Souleymane Bah : Ce fonds est un Etablissement Public Administratif (EPA) et sa mission est principalement le financement, le développement et la promotion des médias en République de Guinée. Entre autres, nous allons parler un peu de mobilisation de fonds pour le financement des médias, d’élaborer et mettre en œuvre le mécanisme d’octroi des subventions de l’Etat aux médias et de veiller à la conformité des projets de développement des médias avec des critères de lisibilité beaucoup plus transparentes. On veillera aussi à la bonne exécution des projets financés, assurer leur suivi, de soutenir l’amélioration des conditions de vie des acteurs de médias. Ça, c’est très important parce qu’on parle de cadre de vie des journalistes pour les appuyer un peu dans l’exercice de leur fonction. Donc on va contribuer au renforcement de capacité, que ce soit au niveau des organes de presse, assainir un peu tout ce qui est média en matière de but. Parce qu’on crée aujourd’hui des médias pour informer et on est tous des consommateurs des médias. Et nous allons participer à l’élaboration des textes législatifs et règlementaires dans le domaine du financement. Donc tout ce qui est l’aide à la presse, nous allons développer les stratégies avec le gouvernement ainsi que le ministère tutelle pour mettre en œuvre tout ce qu’il faut un cadre légal règlementaire pour essayer d’appuyer les médias en République de Guinée. Cela passe par exemple la formation, le financement des équipements et tout ce qui est modernisation, développement et rayonnement pour les médias qui sont plus performants.

Au-delà des fonds que l’Etat mettra à votre disposition, est-ce que vous irez vers certains bailleurs ?

Effectivement. Nous sommes d’ailleurs le point d’entrée de tous les bailleurs de fonds en matière d’aide à la presse en République de Guinée. Donc le fonds, c’est le mécanisme de financement léger de tous les médias en République de Guinée. Nous, nous sommes la direction ou la porte d’entrée même au niveau du ministère, et tout en Guinée pour essayer d’appuyer tout ce qui est aide à la presse. Nous allons développer aussi quelques initiatives d’autonomisation financière. Mais les partenaires financiers et techniques, nous sommes vraiment la porte d’entrée de tout ce côté renforcement des relations avec les partenaires financiers et techniques en République de Guinée.

Comment allez-vous réglementer des médias ?

D’abord, il faut un diagnostic organisationnel. Nous avons eu quelques échanges qui étaient organisés sous le leadership de notre ministre Aminata Kaba lors d’un cocktail ici, au Ministre de l’Information et de la Communication pour essayer d’échanger avec les médias publics et privés dans le cadre d’un dialogue sur le développement économique. C’est vrai qu’il y aura quelques séances de travail qui seront axés sur l’avenir des médias en Guinée. Donc à travers ces rencontres-là, nous allons regarder quel est le mécanisme que nous pouvons pour l’élaboration de ces outils-là ? Un cadre légal qui permettrait de financer les médias en République de Guinée.

Quels seront vos rapports avec la Haute Autorité de la Communication (HAC) ?

La Haute Autorité de la Communication (HAC) est un grand partenaire. Ce qu’il faut comprendre, le conseil d’administration du FADEM comprend onze (11) membres qui sera composé durant cette semaine. Il y aura un représentant de la Primature, un représentant de la HAC, un représentant du Ministère des Finances, le Budget, Information et Communication, le représentant des chargés des télécommunications, l’URTELGUI, les associations de la presse écrite, de la presse en ligne, les syndicats… Les attributions sont claires, nous allons travailler avec la HAC pour essayer de remplir notre mission dans le cadre d’appuyer les médias en Guinée. Donc, la HAC est un partenaire stratégique du fonds. Et je pense que nous allons aider ensemble tout ce qui a été fait par la HAC, nous allons continuer encore à améliorer le cadre des médias en République de Guinée.

Quel message particulier avez-vous à l’endroit des journalistes guinéens ?

Le message que je peux lancer, c’est de dire que nous sommes en République de Guinée, nous voulons une certaine indépendance de la presse. Et vous savez qu’en tant qu’acteurs des médias en Guinée, une presse libre, c’est une presse qui nous permet de permettre aux consommateurs des médias d’avoir un appui stratégique. Aujourd’hui, ce que je peux dire, c’est de dire qu’il faut se réjouir de ce fonds. Le fonds serait là pour appuyer les médias tant au niveau de l’employabilité, tant au niveau de la formation et aux crédits pour la presse privée pour leur permettre de réaliser leurs missions d’intérêt général. Parce que l’information, c’est un bien public.

Propos recueillis par Youssouf Keita

