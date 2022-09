Interview. Véhicule, 1000 dollars, Binta Laly Sow révèle ce que le président Doumbouya lui a dit… (vidéo)

Depuis le geste (véhicule, 1000 dollars pour carburant et papiers et promesse d’un toit) du président de la transition colonel Mamadi Doumbouya fait à la diva de la musique pastorale Binta Laly Sow, mardi au palais Mohammed V, la polémique enfle sur les réseaux sociaux. Mediaguinee est allé à la rencontre de la grande cancatrice à Sonfonia qui a dit tout sur sa rencontre avec le chef de l’Etat guinéen. Avec mention spéciale pour Alimou Sow [un des initiateurs du projet « Un toit piur Binta »] et pour tous ceux qui se battent pour son bonheur. Regardez !!!

Réalisée par Mayi Cissé