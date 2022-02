Invasion Russe de l’Ukraine-suspension du Consul Charles : les dangers d’une maladresse diplomatique

đź”´Abdoulaye CondĂ©đź”´InterpellĂ© par le Gouvernement Ukrainien, l’Union EuropĂ©enne, les États-Unis et beaucoup d’autres États, le Gouvernement GuinĂ©en n’a pas encore exprimĂ© sa position sur l’invasion Russe de l’Ukraine. Mais, en suspendant le Consul honoraire du pays agressĂ©, le ministre des affaires Ă©trangères, Dr Morissanda KouyatĂ© ne manifeste t-il pas une tendance ?

Le politologue GuinĂ©en, Kabinet Fofana, sur une chaĂ®ne internationale ce matin, Ă©voque , »le Non Alignement » pour analyser la position GuinĂ©enne face Ă la guerre dĂ©clenchĂ©e par le PrĂ©sident Russe, Vladimir Poutine contre l’Ukraine.

« HĂ©sitation  » pour les uns, « NeutralitĂ©  » ou « calcul  » pour d’autres, toujours est-il qu’aucune de ses postures ne s’explique par la Politique de Non Alignement telle que dĂ©finie dans la Charte fondatrice de ce Mouvement de 120 Nations.

Officiellement fondĂ©, par 25 pays dont la GuinĂ©e, le 1er septembre 1961 Ă Belgrade (capitale de l’ex RĂ©publique FĂ©dĂ©rative de Yougoslavie), dans la logique de la ConfĂ©rence de Bandung (IndonĂ©sie) en 1955, le Mouvement des Pays Non-alignĂ©s est une organisation internationale regroupant Ă ce jour 120 États qui se dĂ©finissent comme n’Ă©tant alignĂ©s ni avec ni contre aucune grande puissance mondiale de l’Ă©poque (les États-Unis et l’union des RĂ©publiques Socialistes SoviĂ©tiques). En effet, ce mouvement nĂ© durant la guerre froide visait Ă regrouper les États qui ne se considĂ©raient alignĂ©s ni sur le bloc de l’Est ni sur le bloc de l’Ouest.

Plus tard, lors du Sommet de la Havane en 1979, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont adoptĂ© une dĂ©claration dont la teneur est « d’assurer l’indĂ©pendance nationale, la souverainetĂ©, l’intĂ©gritĂ© territoriale et la sĂ©curitĂ© des pays non alignĂ©s dans leur lutte contre l’impĂ©rialisme, le colonialisme, le nĂ©ocolonialisme, la sĂ©grĂ©gation, le racisme, et toute forme d’agression Ă©trangère, d’occupation, de domination, d’interfĂ©rence ou d’hĂ©gĂ©monie de la part de grandes puissances ou de blocs politiques et de promouvoir la solidaritĂ© entre les peuples du tiers monde « .

IndĂ©pendance, SouverainetĂ© et SolidaritĂ©, oui, mais le Non Alignement n’a jamais voulu dire NeutralitĂ© encore moins HĂ©sitation des pays membres face aux crises mondiales.

Et si, 33 ans après la chute du mur de Berlin en 1989, 31 ans après la dĂ©sagrĂ©gation de l’URSS avec l’indĂ©pendance de ses anciennes 15 RĂ©publiques fĂ©dĂ©rĂ©es durant 68 ans d’union forcĂ©e, 31 ans après la dissolution du Pacte de Varsovie et l’Ă©mancipation de ses 6 pays Est EuropĂ©ens de l’influence Moscovite, la Russie est toujours une puissance, mais force est de constater que son emprise militaire sur le monde s’est considĂ©rablement amoindrie sinon effondrĂ©e, et ses dirigeants depuis MikhaĂŻl Gorbatchev ont graduellement ouvert les portes du pays au marchĂ© libĂ©ral. Difficile aujourd’hui dans ces conditions de parler de 2 blocs. Mais, mĂŞme aux difficiles moments de la guerre froide entre les 2 super puissances, la GuinĂ©e et les autres les Pays Non AlignĂ©s, gĂ©nĂ©ralement, se sont toujours assumĂ©s face aux conflits et crises dans le monde sans forcĂ©ment ĂŞtre tous unanimes. Pendant la crise congolaise des annĂ©es 60, la GuinĂ©e s’est rangĂ©e derrière Patrice Lumumba, mais bien de pays Africains dits Non AlignĂ©s ont soutenu le colonisateur Belge et les adversaires politiques du dirigeant nationaliste.

Au Proche et Moyen Orient, par exemple, la GuinĂ©e et le Mouvement en tant que tel ont toujours soutenu la cause Palestinienne, mais certains de ses membres ont parfois fait preuve de complaisance sinon de complicitĂ© face Ă la Politique sioniste du rĂ©gime IsraĂ«lien. Il en a Ă©tĂ© de mĂŞme en Afrique australe oĂą la GuinĂ©e a assistĂ© les diffĂ©rents mouvements de libĂ©ration, combattu le rĂ©gime d’apartheid d’Afrique du Sud divergent ainsi avec ceux qui prĂ´naient une autre approche dans cette partie d’Afrique. Pendant la guerre du Golfe, le rĂ©gime GuinĂ©en a pris fait et cause pour le KoweĂŻt contre l’envahisseur Irakien pourtant pays membre du Mouvement des Non-alignĂ©s. La GuinĂ©e a adoptĂ© la mĂŞme ligne de conduite contre la Serbie ( pays oĂą est nĂ© le Mouvement), quand elle a opposĂ© la force militaire Ă l’aspiration des 6 autres États Slaves composant de se soustraire de la RĂ©publique FĂ©dĂ©rative socialiste de Yougoslavie dont elle Ă©tait la force motrice. Toutes proportions gardĂ©es, l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine ressemble exactement Ă celle de Sadam Hussein au KoweĂŻt en 1991.

Aujourd’hui, par rapport aux principes justement du Non Alignement, la GuinĂ©e en toute indĂ©pendance et souverainetĂ© a le droit d’exprimer clairement sa condamnation de l’agression de l’un contre l’autre. Il est aberrant de cacher sa position ou de brandir une NeutralitĂ© derrière ce concept. D’ailleurs oĂą est la neutralitĂ© si le ministre des affaires Ă©trangères, Morissanda KouyatĂ© prend la responsabilitĂ© de suspendre le Consul honoraire de l’Ukraine, Charles Sossouadouno ?

Ă€ dĂ©faut d’une dĂ©claration de soutien, cet acte, dont le principe et la lĂ©galitĂ© suscitent dĂ©bats, ne fait il pas croire que le Gouvernement GuinĂ©en prĂ©fère Moscou Ă Kiev ?

Ă€ l’heure de la mondialisation, comment peut-on reprocher Ă un diplomate d’avoir publiĂ© une correspondance sur les rĂ©seaux sociaux ?

L’ambassadeur Josep Coll qui, plus que le Consul Sossouadouno, s’est adressĂ© en personne aux mĂ©dias, après l’audience avec le mĂŞme ministre des affaires Ă©trangères, pour divulguer le contenu du message de l’Union EuropĂ©enne demandant Ă la GuinĂ©e de condamner l’agression Russe ou d’exprimer sa position, subira t-il Ă©galement les foudres de Dr Morissanda KouyatĂ© ?

Au moment oĂą les ressortissants et Ă©tudiants GuinĂ©ens se cherchent sous l’effet des bombardements, il est particulièrement maladroit de couper le seul lien ombilical entre Conakry et Kiev en prenant une mesure si injustifiĂ©e que la suspension du Consul, mais si dangereuse pour nos compatriotes exposĂ©s aux dangers et risques de la guerre sans interlocuteur officiel.

Il est vrai que la Russie est un vieux partenaire stratĂ©gique de la GuinĂ©e. Mais, ses sociĂ©tĂ©s et entreprises opĂ©rant en GuinĂ©e enrichissent beaucoup plus leurs patrons et l’empire Russe que la GuinĂ©e et ses populations.

D’autre part, la Realpolitik veut que les États soient liĂ©s par les intĂ©rĂŞts mais aussi par les principes et non par les sentiments.

Ă€ ce titre, entre les GuinĂ©ens dont les vies sont aujourd’hui menacĂ©es depuis l’invasion Russe de l’Ukraine, les partenaires internationaux qui financent des projets et programmes de dĂ©veloppement socio-Ă©conomiques en GuinĂ©e, d’une part, et un partenaire devenu agresseur isolĂ© et condamnĂ© de toute part, financièrement et Ă©conomiquement menacĂ©, d’autre part oĂą se trouvent les intĂ©rĂŞts et principes pour la GuinĂ©e ?

Il est important que le Gouvernement tienne compte de cette situation et evalue la crise sur toutes ses facettes.

Après la suspension de la GuinĂ©e des instances de la CEDEAO, de l’Union Africaine, après le rejet surtout par le CNRD des sanctions infligĂ©es au Mali par l’organisation sous-rĂ©gionale, il n’est ni rassurant ni convaincant que le ministre Morissanda KouyatĂ© tente de justifier l’attentisme GuinĂ©en par le manque de rĂ©action de ses organisations Ă©tatiques internationales.

Abdoulaye Condé