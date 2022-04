Investigations Judiciaires: Lilou, Damaro, Rémy Lamah, Bantama et Tibou rentrent chez eux pour revenir le Jeudi

Commencées il y a plusieurs semaines maintenant, les auditions d’anciens ministres du dernier gouvernement d’Alpha Condé et d’autres dignitaires du régime se sont poursuivies ce mardi 19 avril 2022, à la Direction Générale des Investigations Judiciaire de la Gendarmerie Nationale (DCIJ-GN).

L’ex président de l’assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, les ex Ministres de la Santé et de l’Hygiène Publique, le Colonel à la retraite, Remy Lamah, celui des Sports, Sanoussy Bantama Sow, le Ministre des Affaires étrangères et des guinéens de l’étranger, Ibrahima Kalil Kaba « Lilou » et l’ancien commissaire de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) étaient présents ce mardi, dans les locaux de la DCIJ-GN.

Pour rappel, ces anciens hauts cadres du régime d’Alpha Condé sont poursuivis pour des faits présumés de détournements de deniers publics, blanchissement de capitaux, corruptions, enrichissements illicites, entre autres.

Approché avant de d’embarquer dans sa voiture, Ibrahima Kalil Kaba « Lilou » a juste dit que l’instruction est secrète avant de renchérir qu’ils sont programmés à nouveau, le jeudi prochain.

Au moment ou nous mettions cet article en ligne, toutes les personnalités citées ci-haut sont toutes rentrées à la maison pour revenir le jeudi prochain. Et au même moment, l’ex ministre de la sécurité et de la protection civile, Damantang Albert Camara faisait sont entrée à la direction centrale des investigations judiciaires.

Mamadou Yaya Barry