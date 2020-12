Investiture d’Alpha Condé : ‘’c’est le baptême du coup d’Etat constitutionnel’’ (Ibrahima Diallo du FNDC)

Le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) projette une nouvelle manifestation le 15 décembre prochain, jour de l’investiture du président Alpha Condé pour la troisième fois consécutive.

Intervenant chez nos confères de Lynx fm, dans l’émission ‘’Œil de Lynx” ce jeudi, 10 décembre, le chargé des opérations du FNDC, Ibrahima Diallo martèle que cet appel à manifester du FNDC consiste à demander les citoyens proches de Conakry notamment, « dans les communes de Matam et de Dixinn de rejoindre la Commune de Kaloum. Et nous avons demandé aux habitants de Kaloum de les réserver un accueil chaleureux et amical dans le seul but pour pouvoir ensemble grossir le rang de la manifestation prévue le 15 décembre », rappelle-t-il.

Pour ce membre du FNDC, le choix de manifester à Kaloum a été mis à l’épreuve. « Parce que l’investiture annoncé au palais des Nations est pour nous le baptême du coup d’Etat constitutionnel. Nous, nous encourageons toutes les initiatives de manifestation qui concourent à demander le départ de Monsieur Alpha Condé. »,

A l’en croire, l’UFDG, l’ANAD et le FNDC, « chacun a sa stratégie. L’essentiel est que nous visons tous, c’est le départ d’Alpha Condé. C’est ça l’objectif final », a laissé entendre le chargé des opérations du FNDC.

Mamadou Yaya Barry