Investiture d’Alpha Condé : le protocole vous guide !

Dans un communiqué lu à la télévision nationale, la sous-commission protocole de la commission nationale d’investiture a donné les détails sur l’accueil des invités à la cérémonie d’installation du président Alpha Condé, le mardi, 15 décembre prochain…

« Dans le cadre de l’organisation de la cérémonie d’investiture du président de la République son excellence le professeur Alpha Condé qui aura lieu le 15 décembre 2020 au palais Mohamed5, il est porté à la connaissance des corps constitués et des invités que la convocation est prévue à 7h sur l’esplanade du palais du peuple. Les participants devront respecter les mesures suivantes:

-Présentation au palais du peuple d’un certificat de négativité au test covid-19 avant l’embarquement dans les autobus VIP pour le palais Mohamed 5.

– présentation de la carte d’invitation et le badge délivré par les services du protocole.

-Le strict respect de la distanciation physique et l’ordre de préséance dans la salle d’investiture.

Les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement, les chefs de mission diplomatique, les représentants des organisations internationales accrédité en Guinée sont autorisés à utiliser leur véhicule de commandement pour se rendre au lieu de la cérémonie et muni de leur certificat de négativité au test covid-19 du carton d’invitation du badge mis à leur disposition par les services de protocole se réservent de disposer du macaron autorisant la circulation sur l’axe palais du peuple et palais Mohamed 5. Les délégations étrangères partiront de leur lieu d’hébergement au palais Mohamed 5 et accompagné de leurs agents de protocole ».

Ce communiqué est signé par le président de la sous commission protocole ambassadeur Mohamed Seinkoun kaba.