Investiture : les présidents du Tchad, du Congo, du Faso, de l’Ethiopie, de la Sierra Leone, du Ghana, de Mauritanie, des Comores sont à Conakry

A l’occasion de l’investiture, mardi, 15 décembre du président Alpha Condé pour un 3è mandat, plusieurs chefs d’Etat sont arrivés ce lundi à Conakry.

Le maréchal Idriss Déby Itno du Tchad, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, Denis Sassou-Nguesso du Congo, Sahle-Work Zewde de l’Ethiopie, Julius Maada Bio de la Sierra Leone, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo du Ghana et président en exercice de la Cedeao, Mohammed Ould Ghazouani de la Mauritanie et Azali Assoumani de l’Union des Comores. D’autres dirigeants et chefs de délégation sont attendus ce mardi à Conakry.