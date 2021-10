Investiture du colonel Doumbouya : “c’est conforme a la loi (Dr Makanéra)

Certaines personnes s’étonnent qu’on investisse un Président de la transition. D’autres par contre voient en geste une violation de la loi. Pourtant même si les précédents gouvernements de transition n’ont pas connu pareil procédé, l’éminent professeur de droit DrAlhassane Makanera Kaké explique que la constitution étant dissoute, la charte de la transition sert désormais de loi fondamentale à la République de Guinée. C’était à l’occasion d’une interview téléphonique accordée ce jeudi à Mediaguinee.

« Avant de parler du présent il faut jeter un coup d’oeil sur notre histoire. C’est la quatrième transition que la Guinée connaît. », a-t-il entamé.

Selon lui, les trois premières transitions de la République de Guinée l’ont été sans boussole « On a fait les trois premières transitions sans charte de la transition, ça veut dire sans boussole. Lansana Conté on l’a laissé gérer seul sans boussole. On ne l’a rien dit de ce qu’on voulait. Il ne nous a pas dit où il nous conduit et finalement on a vu ce que ça a donné. J’ai remercié l’autorité actuelle qu’il nous dit au moins là où nous partons. Voltaire a dit qu’il n’y a pas de vent favorable pour celui qu’il ne sait pas où il va. Au moins cette fois-ci, on nous dit où nous allons. Où nous allons, c’est la charte. Je commencerai par vous dire, nous sommes en période d’exception. L’unique loi fondamentale telle que l’article 84 de la charte dit, d’abord quand ils ont pris le pouvoir, sachez qu’on était dans un vide juridique et Constitutionnel. Il n’y avait rien parce qu’ils ont dissout la constitution qui est l’arme fondamentale. Ils ont dissout les institutions, donc il n’y avait aucune norme. La norme était président de la République, ceux qui ont pris le pouvoir ils étaient là norme. La preuve ils nous ont géré par communiqué, parce qu’il n’y a aucune norme, il n’y a pas de référence. Mais l’article 84 de la charte nous dit « La présente charte de la transition qui prend effet à compter de sa date de signature, est enregistrée et publiée au journal officiel comme loi fondamentale de la Guinée durant la période de la transition ». Ça signifie que c’est la constitution de la transition.

Comme la loi actuelle c’est la charte de la transition, lisons son article 47. Je lis : Avant son installation, le Président de la transition prête serment ci-dessous devant la Cour Suprême. « Moi Président… ». Ça signifie que la constitution de la transition l’oblige avant son installation de prêter serment. Donc il s’inscrit exactement dans la direction qu’il nous a indiqué, et il respecte scrupuleusement à ce niveau la loi qui régit la Guinée. Il faut que ça soit clair. Mais quand on me dit qu’il viole la loi, mais quelle loi il viole? Moi je vous dis, c’est conforme à la loi parce que l’article 84 dit la loi fondamentale c’est la charte. Il n’y a pas une autre loi. La loi fondamentale là dit qu’il doit prêter serment. D’autres disent c’est pas ça mais le droit c’est pas ce qu’on sort de la bouche, c’est ce qui est écrit. Qu’on me montre un autre texte qui est applicable en dehors de la charte de la transition. En ce moment je leur poserai la question de savoir pourquoi s’il y a un texte actuellement qu’on respecte, comment le Président actuel a pu dissoudre toutes les institutions », a-t-il expliqué.

Maciré Camara