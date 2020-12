Investiture du président Alpha Condé : le travail colossal abattu par Kabinet Sylla ‘’Bill Gates’’

Ce mardi 15 décembre 2020, la cérémonie d’investiture du professeur Alpha Condé pour son premier mandat de six ans au compte de la 4ème République s’est tenue au palais Mohamed V, situé dans la commune de Kaloum. Onze chefs d’Etat africains, à la tête de leurs délégations respectives, y ont pris part (Burkina Faso, Ethiopie, Union des Iles Comores, Togo, Congo-Brazzaville, Liberia, Sierra Leone, Mauritanie, Mali, Tchad, Ghana) ainsi que de nombreux Premiers ministres. Parmi les autres pays représentés à un niveau plus ou moins élevé à cette cérémonie d’investiture, l’on peut citer notamment la France, la Turquie, la Russie, le Qatar, le Cameroun, l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, l’Ouganda, le Zimbabwe ou encore l’Afrique du Sud.

Kabinet Sylla, alias ‘’Bill Gates’’, Intendant général de la Présidence de la République, a eu l’honneur d’être désigné président de la sous-commission Hébergement et Transport au sein de la Commission nationale mise en place pour l’investiture du président de la République. Et de l’avis de tous les observateurs, ce fidèle parmi les fidèles du professeur Alpha Condé a joué pleinement et efficacement son rôle pour la réussite totale de ce grand événement. L’on devrait par conséquent lui tirer le chapeau pour le travail colossal qu’il a eu à abattre pour donner entière satisfaction à la Commission nationale d’investiture dans les domaines de l’hébergement, du transport et de la logistique.

Pour rappel, Kabinet Sylla, alias ‘’Bill Gates’’, est un partisan inconditionnel du Pr. Alpha Condé, qui, par le passé, s’est distingué particulièrement par son soutien financier désintéressé au RPG. Pendant la campagne présidentielle de 2010, Kabinet Sylla a dépensé sans compter pour le parti qu’il porte dans son cœur depuis toujours, le RPG. Sur fonds propres, il a créé et financé le mouvement ‘’J’Aime Alpha’’, avec le succès éclatant que l’on sait. Au second tour, le candidat du RPG, le professeur Alpha Condé, n’a pratiquement pas eu de mal à battre à la régulière son adversaire qui n’était autre que Cellou Dalein Diallo de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Après sa brillante victoire et sa prise de fonctions à Sékhoutouréya, le professeur Alpha Condé, sans surprise, jettera son dévolu sur Kabinet Sylla ‘’Bill Gates’’, un jeune ayant déjà fait ses preuves dans les affaires, pour occuper le poste stratégique d’Intendant de la Présidence de la République. Un poste qu’il continue d’occuper à la satisfaction générale.

Tous ceux ont pratiqué Kabinet Sylla ‘’Bill Gates’’ le décrivent comme un homme profondément humain, généreux, bosseur, loyal et patriote. Il est aussi un entrepreneur avisé et visionnaire. La création du Groupe Djoma Médias en est une parfaite illustration. Un bon exemple à suivre dans la galaxie présidentielle.

Ibrahima Sory CISSE