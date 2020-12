Investiture du président Condé : l’appel de la MAOG aux Guinéens

COMMUNIQUE-Le peuple de Guinée a été sollicité le 22 mars 2020 au compte de l’élection législative et le 15 octobre 2020 au compte de l’élection présidentielle ! Le peuple de Guinée s’est exprimé certes dans un contexte agité pour le premier scrutin et apaisé pour le second !

Les deux scrutins ont été marqués par les controverses comme à l’accoutumée et ces contentieux sont inhérents aux pratiques démocratiques.

Il en est de même du juge du contentieux électoral, la Cour constitutionnelle, ultime recours à cet effet, qui a tranché en disant le droit dans ces deux élections !

L’heure est au rassemblement au tour des valeurs de la République à savoir Travail, Justice et Solidarité à la veille de la prestation de serment du Président de la République au pacte républicain qui voudrait que le bien commun transcende les clivages politiques et contingences humaines pour afficher l’unité du pays aux Hôtes de la République.

La Maison des Associations et ONG de Guinée en appelle au sens patriotique des guinéens le 15 décembre 2020 comme ils en ont fait preuve le 28 septembre 1958 pour que vive la République qui survivra à tous les fils et à toutes les filles de la Guinée!

Que Dieu bénisse la Guinée et les guinéens. Amen

Secrétariat Administratif de la

Maison des Associations et Ong de Guinée MAOG